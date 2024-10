“LeBron James conquistou direito de ‘colocar’ filho na NBA”, afirma analista

LeBron James está prestes a fazer história na NBA atuando ao lado do seu filho, Bronny. Mas o que deveria ser um acontecimento festivo virou uma grande discussão que tomou conta da offseason inteira. Afinal, muito se comenta que ser parente do ídolo foi o único motivo que levou o jovem a ser draftado pelo Los Angeles Lakers. O polêmico Stephen A. Smith acompanhou tudo isso e está revoltado com a situação.

“Eu estou enojado com as pessoas que criticam LeBron por causa desse feito. É possível que ninguém tenha feito mais pelo basquete na era moderna do que esse homem. Até posso criticá-lo quando tenta arremessos demais ou grava um podcast enquanto o seu técnico está ameaçado. No entanto, é preciso reconhecer a sua grandeza e o seu significado para o esporte”, afirmou o comentarista da ESPN.

É impossível negar os feitos de James no basquete, dentro e fora de quadra. Mas esse nunca foi o foco do debate. Eis a pergunta que paira: isso é o bastante para que o seu filho, sem aparente mérito, tenha um lugar na NBA? O astro do Lakers, com isso, virou alvo de acusações de nepotismo ao redor da liga. Smith acredita que essa discussão é pequena diante do tamanho do tricampeão olímpico.

“Não é à toa que Golden State considerou escolher Bronny, mas, em respeito a LeBron, não fez isso. Esse homem conquistou o direito de facilitar o caminho para colocar o seu filho no time. Fez por merecer através de suas contribuições ao jogo. Ele simplesmente merece o direito de manipular o sistema para colocar o garoto ao seu lado”, cravou o experiente analista.

Problema social

É difícil não considerar que o filho de LeBron James teve o seu caminho “facilitado” para chegar à NBA pelo status do pai famoso. Bronny até teve uma carreira de destaque no basquete colegial, mas, desde então, “empilha” pontos de interrogação. Precisou fazer uma cirurgia no coração no ano passado, depois de sofrer um colapso em quadra. Em seguida, protagonizou uma temporada bem apagada na NCAA.

“Para começar, a gente vê esse tipo de coisa acontecer o tempo inteiro entre os técnicos e dirigentes. Existem filhos de treinadores como auxiliares aos montes por aí. Ao mesmo tempo, uns três ou quatro executivos por franquia são parentes de alguém importante lá dentro. Eles realmente mereceram esse espaço? Mas, nesses outros cargos, ninguém fala nada”, acusou o colega de Smith, Shannon Sharpe.

Sharpe aponta que o ineditismo da situação de James é o que gera esse inconformismo. No entanto, esse tipo de favorecimento está enraizado na sociedade. “Essa é a primeira vez que acontece algo assim entre os jogadores da NBA. Mas vejam que as corporações são construídas em cima de nepotismo. Por que seria errado só entre os atletas?”, questionou o ex-jogador da NFL.

Carreira

O status de James foi o bastante para colocar Bronny na liga, a princípio. Mantê-lo lá, no entanto, é uma questão mais difícil. Muitas pessoas temem que, assim que o craque do Lakers aposentar, o seu filho vai perder espaço na liga. Ou seja, a sua carreira só está ligada à influência do pai. Smith torce para que não seja assim, mas não condena o craque por usar a sua influência nesse sentido.

“Bronny tem muito a provar nessa liga e só lhe desejo o melhor em sua carreira. Desejo, antes de tudo, toda sorte do mundo para esse garoto. Mas não culpem LeBron, pois é o seu direito colocá-lo lá. Afinal, esse homem é um dos três melhores jogadores de todos os tempos. Além disso, é um embaixador do basquete no planeta. Se fosse outro cara, contestar seria ok. Mas ele fez por merecer”, reforçou o comentarista.

