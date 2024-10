NBA: LeBron James questiona pré-temporada do Lakers

O craque LeBron James não está satisfeito com a pré-temporada do Los Angeles Lakers na NBA. Isso porque a equipe tem enfrentado longas viagens pelos EUA para encontrar seus adversários antes da campanha regular de 2024/25. O motivo, aliás, é por conta da reforma na Crypto.com Arena, que impede partidas na casa da franquia.

A crítica de LeBron James surgiu por conta da viagem do Lakers para Milwaukee pela pré-temporada da NBA. Após o confronto contra o Phoenix Suns, na Califórnia, o time teve que viajar 2,8 mil quilômetros para Wisconsin. “Alguém pode me explicar por que estamos pegando um avião e indo para Milwaukee para um jogo de pré-temporada?”, questionou o craque no X (antigo Twitter).

O Lakers tem seis partidas programadas para a pós-temporada. Duas, inclusive, já aconteceram, contra Minnesota Timberwolves e Suns. Todos as partidas seguintes foram agendadas fora de casa, por conta das obras na Crypto.Com Arena. Após o jogo em Milwaukee, desse modo, a equipe visita emq uatro dias: Golden State Warriors em Las Vegas; Phoenix Suns; e novamente Warriors.

“Não é uma pré-temporada ideal para nós”, admitiu o treinador JJ Redick.

A turnê é incomum para o padrão do Lakers na pré-temporada. No passado, por exemplo, a equipe sempre acostumou a receber adversários em casa. Fora de casa, eram somente rivais da Conferência Oeste ou da Califórnia, além de arenas localizadas em cidades próximas, como San Diego e Ontario.

Vale lembrar que não é a NBA quem organiza o calendário dos times na pré-temporada, sendo isso de responsabilidade de cada franquia. Por isso, não existe um número mínimo de jogos, mas o máximo é de seis confrontos.

No caso do embate contra o Bucks fora de casa, faz parte de um acordo entre as equipes. Na temporada passada, afinal, o time de Milwaukee esteve em Los Angeles como parte de uma turnê e passaram quase uma semana na Califórnia. Como retribuição, o Lakers marcou um confronto na casa do adversário, segundo a ESPN.

O início de calendário, no entanto, é certamente exaustivo. Principalmente para LeBron e Anthony Davis. Os dois não tiveram férias longas, por conta da disputa dos Jogos Olímpicos de Paris pela seleção dos EUA. Os demais, por outro lado, estão ansiosos por cada momento dentro de quadra, segundo o armador D’Angelo Russell.

“Acho que LeBron e AD, que jogaram as Olimpíadas no verão, terão que fazer um controle de carga. O resto de nós, porém, ainda está com fome. Queremos ir lá, jogar cada jogo, vestir o uniforme do Lakers e ver como a torcida reage a quem quer que esteja em quadra. Tirar energia disso. Então, para mim, estou ansioso”.

