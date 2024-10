“Dividi vestiário com LeBron e Curry e eu era como um bebê aprendendo a engatinhar”, diz Omri Casspi

O israelense Omri Casspi contou com uma longa carreira na NBA, onde pode dividir quadra com LeBron James, Stephen Curry e outros astros. No entanto, após uma série de lesões, ele se aposentou em 2019 e desistiu da carreira no basquete. Desde então, ele até mesmo evita assistir o esporte que o fez ter sucesso em boa parte da sua vida.

A escolha, por sua vez, tem um bom motivo. Isso porque o israelense se tornou um grande investidor no mundo tecnológico e tem garantido cada vez mais sucesso no setor. Em entrevista ao site Calcalist, Omri Casspi deu detalhes da sua nova profissão e comentou como LeBron e Curry influenciaram na empreitada.

“Eu tinha a ida de investir na minha cabeça. No entanto, se tornou séria quando jogou pelo Golden State Warriors em 2018. Na época, vi amigos como Stephen Curry, LeBron James e Kevin Durant construindo investimentos. Um em capital de risco, outro em mídia e outro em family office. A partir daí, comecei a conhecer a comunidade empresarial de San Francisco e agora faço isso em tempo integral”, contou.

Publicidade

A mudança de profissão, desse modo, mudou a vida do jogador. Enquanto na NBA ele acumulou em US$25 milhões em salários, na nova função fez isso em poucos anos. Em 2022, afinal, ele arrecadou US$36 milhões com a venda do seu primeiro fundo de capital. O valor já foi investido novamente e ele está próximo de uma segunda venda, que recebeu US$ 50 milhões em ativos.

Leia mais!

Apesar do sucesso, Casspi ainda se considera um iniciante. “Eu digo aos meus investidores: ‘eu preciso ter sucesso, mas, primeiro, devo ser humilde’. No esporte, sabia mais do que qualquer um e tive uma reputação. Por outro lado, agora sou como um bebê, aprendendo a engatinhar e construindo minha reputação”.

Publicidade

Para manter o sucesso e garantir a evolução dos empreendimentos, Casspi se inspira em ex-companheiros da NBA. Em um dos exemplos, ele recordou de um encontro recente com Curry. Segundo ele, o armador do Warriors precisou abandonar um jantar mais cedo, porque treinaria na manhã seguinte. O motivo, ainda assim, surpreendeu o israelense.

“Eu fiquei impressionado. Eu disse: ‘Você é provavelmente o maior armador da história, ganhou todos os títulos possíveis e já fez meio bilhão de dólares. Por que você ainda vai ao treino?’ A resposta dele foi que o que o motiva é o desejo de ser o melhor e deixar uma marca duradoura. Essa é a mentalidade que os empreendedores devem ter. Trata-se de construir algo grandioso, uma empresa israelense que terá impacto global e que, eventualmente, abrirá capital”, completou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA