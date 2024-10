Ícone dos rumores da NBA, Shams Charania fecha com ESPN

Shams Charania, uma das principais fontes de rumores da NBA, acertou com a ESPN para o lugar de Adrian Wojnarowski. Nesta segunda-feira, ele informou, via redes sociais, que estaria fechando com o canal.

“Estou hornado por fechar com a ESPN como principal insider de NBA”, escreveu Shams Charania. “Não posso esperar por fazer parte de um grupo incrível de colegas na ESPN e servir a audiência de esportes em todo o mundo”.

Mas sua contratação não chega a ser exatamente uma surpresa. Isso porque, assim que Wojnarowki anunciou sua aposentadoria para ser GM em uma universidade, o nome de Charania foi o primeiro a aparecer como eventual substituto. Além dele, outros jornalistas foram cogitados para a função, como Chris Haynes, além de Adam Schefter e Jeff Passan, que já trabalham no grupo em outros esportes.

Então, como o contrato de Shams Charania estava para terminar no Fan Duel e no The Athletic, era possível que ele fosse o principal nome da ESPN.

Pat McAfee, comentarista e apresentador, afirmou recentemente que não havia outro nome para substituir Wojnarowski.

“Shams Charania é a resposta”, afirmou McAfee após o anúncio da aposentadoria do jornalista. “Eu sei que existem conversas acontecendo, mas as pessoas que cuidam disso vão dizer são apenas conversas. Mas se você perceber quem pode o substituir, só existe uma resposta. É Shams”.

Nascido em Chicago, Charania começou a cobrir NBA pelo Chicago Bulls aos 17 anos. Então, em 2012, ele foi para o site RealGM. Pouco depois, acertou com o Yahoo Sports, onde trabalhou ao lado de Wojnarowski. Mas com a ida de Woj para a ESPN, Shams assumiu sua posição de principal insider. Já em 2018, ele aceitou uma proposta para comandar o Fan Duel e o The Athletic.

Seu ótimo trabalho, inclusive anunciando escolhas da NFL antes mesmo de jornalistas especializados no esporte, sempre foi elogiado. Agora, ele assume a principal função na ESPN.

Especialista em rumores da NBA, Charania chega ao canal pouco antes do início da temporada 2024/25.

