De surpresa, Adrian Wojnarowski sai da ESPN e se aposenta do jornalismo de NBA

Adrian Wojnarowski, o melhor jornalista na cobertura da NBA, deixa a ESPN após sete anos. Apesar de ser referência e seguir em alta, ele recebeu uma proposta para trabalhar com basquete na Universidade de St. Bonaventure.

“É uma grande emoção poder voltar para a universidade e comunidade que eu amo, servindo aos alunos e atletas, técnicos e instituição”, afirmou Wojnarowski. “Mas tenho esperança que eu possa trazer valor em várias áreas do nosso programa de basquete e abrir portas para jovens profissionalmente e pessoalmente”.

De acordo com os jornalistas Pete Thamel, Jeff Passan e Adam Schefter, da ESPN, ele será GM em St. Bonaventure.

Publicidade

“Estou me aposentando do meu trabalho dos sonhos, então posso dizer que estou muito grato pelo tempo e minha esperiência no canal líder de esportes no mundo”, concluiu.

Ao longo dos anos, Wojnarowski tornou-se o principal jornalista cobrindo NBA. Com informações precisas sobre os bastidores da liga, ele tinha grandes conexões com empresários e jogadores.

Leia mais

Adrian Wojnarowski, de 55 anos, começou a trabalhar na ESPN em 2017, mas já cobria NBA desde 1995, no Fresno Bee. Depois, em 1997, passou pelo The Record, de New Jersey. Neste, ele foi eleito o melhor colunista pela Associated Press em 1997 e 2002. Então, em 2007, Woj foi para o Yahoo Sports, onde começou a ser conhecido pelo grande público.

Publicidade

“Woj é a pessoa perfeita para ocupar o cargo, combinando seu grande conhecimento com nossos valores. Mas ele chega como um grande profissional no assunto basquete”, disse Bob Baretta, diretor de esportes de St. Bonaventure. “O fato de ser um grande jornalista em seu meio e deixar uma carreira lucrativa para servir aqui mostra o quanto ele ama a universidade”.

Por enquanto, a ESPN não indicou quem será seu jornalista principal sobre NBA. No entanto, as especulações já começaram. Isso porque Shams Charania tem contrato expirante no The Athletic. Vale ressaltar, ainda, que Chris Haynes, então TNT, deixou o canal após cinco anos. Também seria uma opção para o cargo.

Publicidade

A temporada 2024/25 da NBA começa no dia 22 de outubro.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA