Temporada da NBA nem começou e Blazers perde dois jogadores por lesão

A temporada da NBA nem começou e o Portland Trail Blazers já está tendo que se preocupar com a saúde de seus jogadores. Shaedon Sharpe e Robert Williams III, que se machucaram em 2023/24, ficarão longe das quadras por algumas semanas. Além disso, Matisse Thybulle segue passando por avaliações médicas.

O jogador mais importante que estará indisponível é Sharpe. O Blazers anunciou no sábado que o jogador está com uma lesão no ombro e ficará de fora dos confrontos de quatro a seis semanas. Desse modo, se ficar o mínimo de tempo fora, perderá pelo menos os sete primeiros jogos da temporada.

O ala-armador de 21 anos sofreu a mesma lesão na Summer League de 2022. No entanto, agora ela terá um maior impacto na franquia. Há expectativas para Sharpe elevar seu jogo para o próximo nível em 2024/25, se firmando como um potencial astro.

Na última temporada, ele jogou apenas 32 partidas por conta de uma contusão no abdômen. No entanto, ele já mostrou que pode ser um pontuador eficiente. Ao todo foram 15.9 pontos, cinco rebotes e 2.9 assistências em 33 minutos por jogo em 2023/24. Apesar de seu aproveitamento geral ter caído de 47.2% para 40.6%, ele conseguiu mostrar uma melhora em todas as áreas de seu jogo.

Ao mesmo tempo, Matisse Thybulle vem sofrendo incômodos no joelho que machucou no final da última campanha. O australiano já estava completamente recuperado da lesão, mas agora precisará de uma reavaliação.

Robert Williams

Além disso, Robert Williams também é um dos jogadores machucados do Blazers para a próxima temporada da NBA. O pivô jogou apenas seis jogos na última temporada, conseguindo uma média de 6.8 pontos e 6.3 rebotes. Agora ele teve sua volta às quadras atrasada por conta de uma distensão no tendão esquerdo. Então será reavaliado em duas semanas. No entanto, o Blazers ainda não o dispensou oficialmente do primeiro jogo da campanha da equipe, no dia 27 de outubro contra o Golden State Warriors.

Williams vêm participando dos treinos da equipe, mas há rumores que existe uma preocupação que sua lesão seja algo recorrente e que o Blazers terá que cuidar ativamente. Afinal, o pivô em seis anos na NBA só jogou mais de 35 partidas de temporada regular duas vezes, sendo que seu máximo foi 61 em 2021/22.

