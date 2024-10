“Scoot Henderson está com uma confiança diferente”, avisa técnico do Blazers

O técnico Chauncey Billups está preparado para ver a afirmação de Scoot Henderson no Portland Trail Blazers. O então calouro chegou ao time com muita expectativa na última temporada, mas teve uma campanha de altos e baixos. Por isso, o treinador decidiu até o tirar do quinteto inicial como forma de preservá-lo. Mas, depois de um ano dentro da realidade da NBA, o ex-jogador projeta a volta por cima do jovem.

“Dá para ver que a confiança de Scoot, para começar, está bem diferente agora. Todos já sabemos que ele joga de forma agressiva, mas, agora, carrega uma motivação extra pela forma como a sua temporada de novato se desenrolou. Então, estou contente com a mentalidade com que se reapresentou. Acho que esse garoto vai fazer um bom ano”, previu o ídolo do Detroit Pistons.

Billups conta com Henderson, em particular, em seu plano para mudar a velocidade em que o Blazers joga. A equipe do Oregon, apesar de um elenco jovem, teve o 10o ritmo mais baixo da liga na campanha passada. O ex-jogador já avisou que quer mudar isso de forma radical em 2025. O jovem armador é uma peça fundamental para que essa mudança ocorra e garante estar pronto para o desafio.

“Eu estou pronto para jogar em um ritmo mais acelerado. Afinal, na última temporada, sinto que desaceleramos com o passar da campanha. Nós não conseguimos manter um grupo consistente de jogadores em quadra a ponto de conhecermos as preferências uns dos outros. Por isso, acho mesmo que seja a hora de aumentar a velocidade”, aprovou o jogador de 20 anos.

Modo tank

Ninguém espera que, a princípio, o Blazers vença muitos jogos na próxima temporada. O próprio gerente-geral do time, nas entrevistas de reapresentação da franquia, já indicou que isso não é prioridade. No entanto, Billups crava que ninguém entra em quadra para perder. O treinador reconhece que as vitórias vão ser difíceis, mas não admite que as suas equipes não joguem de forma competitiva.

“Você precisa encontrar uma forma de vencer. De compreender, mais do que isso, o que é uma vitória. Sempre terei um desejo forte de vencer, não importa qual seja a situação. Todos precisam querer vencer, sobretudo, para que as coisas funcionem. Todos os meus jogadores tem que ter um fogo dentro de si que os impulsione a ganhar cada partida”, cobrou o técnico.

Billups não acha impossível que o Blazers tenha sucesso competitivo imediato. Isso pode passar, em síntese, por um talento como Henderson expandir o entendimento do jogo. “Às vezes, o desenvolvimento interno é o bastante para que se chegue às vitórias. Um atleta passa a ver o jogo de forma diferente e, então, tudo muda. A diferença, no fim das contas, pode ser só a melhora de um ou dois atletas”, resumiu.

Em evolução

Billups sempre assumiu que queria servir como mais do que só o técnico do Blazers para Scoot Henderson. Ele seria um mentor para o armador, depois de uma carreira de quase duas décadas atuando na mesma posição. E, além disso, um prospecto de elite que teve problemas no início da carreira também. O garoto contou que a presença do treinador fez com que conseguisse absorver os aprendizados de um ano complicado.

“Cresci como jogador, mas, acima de tudo, como pessoa durante a temporada passada. Eu sinto que ainda tenho a mesma postura, tentando controlar o que posso controlar e fazer o meu melhor em quadra. Ser titular, por exemplo, é uma decisão que não posso tomar. Então, realmente não estou preocupado com isso. Estou bem mais maduro e lúcido sobre o que preciso fazer”, garantiu o jovem talento.

