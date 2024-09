Jornalista aconselha Blazers a envolver Anfernee Simons em troca

O jornalista Greg Swartz, do portal Bleacher Report, o Portland Trail Blazers deveria envolver Anfernee Simons em uma troca. Segundo o repórter, esse seria um caminho natural para um time que está em reconstrução. O foco da franquia de Portland seria o Draft do ano que vem. Desse modo, Swartz vê o combo guard de 25 anos como a peça mais provável a ser negociada.

“O Blazers, provavelmente, precisa de mais um prospecto de alto nível. Alguém para se juntar ao núcleo formado por Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Deni Avdija e Donovan Clingan. Assim, uma troca envolvendo Anfernee Simons deve trazer uma escolha de primeira rodada e um jogador jovem de potencial ao Blazers. Portanto, o time se enfraqueceria nesta temporada. E esse é o objetivo. Além disso, Sharpe teria mais tempo de quadra. Enfim, Anfernee Simons deve ser trocado”, afirmou o jornalista.

A presença de Simons acarreta em menos espaço para Henderson e Sharpe. Afinal, o camisa 1 é titular absoluto e capaz de jogar nas posições 1 e 2. Assim como Swartz, muitos fãs do Blazers enxergam os dois guards mais jovens como a dupla ideal para o futuro. O objetivo de uma equipe sem aspirações no curto prazo, então, seria o de desenvolver o quarteto citado pelo jornalista.

Publicidade

O Blazers é um dos times que já estão na expectativa para o recrutamento de 2025. A classe do ano que vem, aliás, promete ser uma dos melhores dos últimos anos. O ala Cooper Flagg, por exemplo, é cotado para ser a primeira escolha. Outro talento é o também ala Ace Bailey, projetado para o top 3 do próximo Draft. Acima de tudo, eles seriam adições espetaculares ao núcleo do Blazers. Não só pelo talento, mas também pelo bom encaixe com os outros jovens do elenco.

Leia mais sobre Anfernee Simons e o Blazers

Hoje, Anfernee Simons e o ala-pivô Jerami Grant são as principais moedas de troca do Blazers. Além da qualidade, ambos têm os maiores salários do elenco. O pivô Robert Williams é outro com chances de ser negociado em 2024/25. Como o time já possui Clingan, Deandre Ayton e Duop Reath para a posição 5, o ex-jogador do Boston Celtics se tornou um forte candidato a troca.

Publicidade

Em 2023/24, Simons alcançou os melhores números em seis temporadas na NBA. Suas médias, em 46 jogos disputados, foram de 22,6 pontos e 5,5 assistências. Além disso, ele acertou 38,5% das bolas de três. Com a saída de Damian Lillard, Simons se tornou o cestinha da equipe.

Vigésima quarta escolha do Draft de 2018, Anfernee Simons já defendeu o Blazers em 319 partidas. O combo guard tem contrato com a franquia até 2026. Assim, nas próximas duas temporadas, ele vai receber US$53,5 milhões em salários.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA