LeBron James cria apelido para novato do Lakers

A vitória do Los Angeles Lakers em cima do Phoenix Suns nessa quinta-feira (17) não foi fácil, fazendo com que LeBron James criasse um apelido para o novato que foi o herói da partida. O ala Dalton Knetch foi o cestinha do confronto junto de Anthony Davis ao fazer 35 pontos, além de acertar uma bola decisiva. Desse modo, o ídolo da franquia o parabenizou nas redes sociais.

“Cannon. Esse garoto é frio!”, escreveu sobre Knecht.

O novato do Lakers recebeu o apelido de Cannon (Canhão, em português) de LeBron James. O motivo disso é que Knetch converteu oito das 13 bolas de três pontos que tentou, ficando com 61.5% de aproveitamento. Isso corresponde a metade do total de arremessos do perímetro que o time de Los Angeles tentou. Ao todo, eles acertaram 16 de 48 tentativas, terminando com 34.8%.

Vindo do banco, Knecht também registrou sete rebotes, uma assistência, dois roubos de bola e dois tocos em 32 minutos em quadra. O ala ficou 55.6% de aproveitamento nos arremessos de quadra, acertando dez das 18 bolas totais que tentou. Além disso, acertou sete de oito lances livres, terminando com 87.5% do local.

No entanto, não são apenas os números que impressionaram. Knecht foi quem acertou a bola de três que empatou o placar e mandou o jogo para a prorrogação ao criar seu próprio arremesso no estouro do relógio. O lance fica ainda mais impressionante ao lembrar que ele estava sendo marcado por Bol Bol, que utilizou seus 2.34 m de envergadura para contestar o arremesso. Desse modo, foi o responsável pela vitória do Lakers de 128 a 122.

Após o jogo, Knecht foi perguntado sobre o momento. De acordo com o novato, James e Davis queriam que ele tentasse o arremesso decisivo.

“Davis e LeBron estavam super me apoiando e disseram para eu assumir a liderança. Foi bom sentir que eles confiam em mim. Eu só estava jogando basquete. A bola ia entrar”, contou sobre o momento.

Em seguida, outros jogadores foram perguntados sobre o que acharam da performance de Knecht. Para Devin Booker, foi algo impressionante de se assistir.

“Inacreditável. Ele consegue arremessar muito bem”, disse sobre o novato. “Eu não sabia muito sobre ele, mas é definitivamente alguém que eu vou ficar de olho”.

