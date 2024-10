DeMarcus Cousins: “Bronny James é sinal de que Lakers não leva a sério competir na NBA”

A escolha de Bronny James pelo Los Angeles Lakers no último draft da NBA era um dos segredos que todos sabiam. Afinal, ninguém duvidava que o time selecionaria o jovem para, assim, promover o primeiro encontro de pai e filho da história da liga. Mas o que isso diz sobre as prioridades da franquia? Para o ex-pivô Demarcus Cousins, antes de tudo, que a competição não parece ser uma prioridade.

“Eu acho que essa franquia já não fala sério em competir. Acho que Bronny é um sinal, nesse sentido, de que não levam isso a sério mais. Adoro tudo o que LeBron tem feito em termos de legado não só como atleta, mas também como homem de negócios. No entanto, do ponto de vista competitivo, realmente não sei como isso ajudaria o time”, refletiu o veterano, em entrevista ao programa Run It Back.

O uso de uma 55a escolha do draft nunca serve para o julgamento da atuação de uma franquia na offseason. Esse é um ativo que não costuma trazer um atleta que ajude o time – ainda mais, de imediato. No entanto, para Cousins, Bronny tornou-se o resumo do mercado dos angelinos por ser a aquisição mais comentada da equipe. Ou seja, os dirigentes fizeram muito pouco e focaram no aspecto midiático.

“Ver um pai e filho jogando juntos é surreal. Mas observo tudo o que aconteceu como a decisão de um time que não compete sério por títulos. Esperava mais movimentações pela forma como a temporada passada terminou e as altas expectativas que existem. Sinto que tinham vários problemas, mas não se preocuparam em solucionar nenhum”, criticou o ex-pivô da equipe.

Sem vitórias

É fato que o mercado da NBA não reservou nada muito além de Bronny James para o Lakers. A franquia não trouxe nenhum reforço significativo na agência livre. Todos os novos jogadores que chegaram, exceto os calouros via draft, assinaram vínculos não garantidos. Cousins acredita que a atividade tímida de Rob Pelinka, como resultado, entrega um time falho aos “leões” do Oeste na temporada.

“Não os vi fazer movimentações na offseason para resolverem os problemas que ficaram evidentes em quadra. Os pontos de melhora estavam lá e, por isso, esperava bem mais atividade no mercado. É verdade que esse é um time que costuma fazer trocas no meio da temporada, mas, por enquanto, os problemas seguem lá. Ainda há tempo. Então, é esperar para ver”,

Mas, mesmo assim, Cousins gostou de uma aquisição do Lakers na offseason. Enquanto todos estão de olho em Bronny, o pivô chama a atenção para Dalton Knecht. “Eu gosto do garoto que selecionaram no recrutamento, que jogou em Tennessee. Acho que Dalton é um bom reforço e, com isso, pode causar impacto positivo imediato em quadra. Mas nada além disso”, apontou o quatro vezes all-star.

Novidade

A novidade mais substancial do Lakers, certamente, está no comando técnico. Depois da demissão de Darvin Ham, JJ Redick foi contratado em mais uma decisão bem midiática. O ex-jogador não tem experiência anterior como treinador, mas chega na condição de um dos analistas mais populares da NBA. Era parceiro de podcast de LeBron James. Cousins aposta no potencial de Redick, mas não sabe se ele foi para a equipe ideal.

“Acho que JJ pode ser um treinador muito bom. Não tenho dúvidas de que ele tem toda a capacidade para isso. Mas, como já disse, não sei o que esperar do Lakers em termos de seriedade competitiva. Por isso, nesse momento, simplesmente não sei o que esperar de JJ lá”, concluiu o atleta de 34 anos.

