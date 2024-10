Jarred Vanderbilt desfalca Lakers no início da temporada

O Los Angeles Lakers, como esperado, não vai contar com Jarred Vanderbilt no início da próxima temporada. O técnico JJ Redick confirmou que, apesar da evolução positiva da recuperação, o ala não vai estar disponível para os jogos iniciais da campanha. Espera-se que, a princípio, ele fique afastado das primeiras cinco partidas do time angelino. A estreia da equipe acontece no próximo dia 22, contra o Minnesota Timberwolves.

“A recuperação de Jarred corre bem e, assim, o seu retorno às quadras progride em uma direção muito positiva. Não houve nenhum tipo de retrocesso. Mas, provavelmente, nós não vamos ter mais atualizações sobre isso nas próximas duas semanas. É certo, então, que ele não vai estar pronto para o início da temporada”, confirmou o recém-contratado treinador da franquia.

Vanderbilt ficou afastado dos dois últimos meses da campanha passada por causa de um problema no pé. Assim, depois da eliminação do Lakers, o especialista defensivo passou por cirurgias nos dois pés. Embora a situação não pareça uma preocupação na franquia, esse adiamento já é uma derrota para os californianos. Afinal, na reapresentação do elenco, todos falavam que o atleta estaria em quadra contra o Twolves.

“Adotamos uma abordagem de longo prazo com Jarred, pois uma longa temporada está por vir. Os treinadores, junta médica e o próprio jogador estão alinhados nesse sentido. Nós queremos recuperá-lo da forma certa, acima de tudo. Por isso, como eu já disse, é provável que tenhamos novas notícias em duas semanas. Só precisamos ter calma agora”, reforçou Redick.

Nova defesa

O desfalque de Jarred Vanderbilt no início da temporada do Lakers é uma decepção, em particular, para Redick. O técnico tem planos para o novo sistema defensivo da equipe que passam pela presença de um atleta com as características do ala. A sua ausência, como resultado, atrasa o trabalho do treinador. Mas nada que tire a sua empolgação com o que já viu até agora.

“Nós estamos enfatizando pontos como sermos físicos, marcarmos em quadra inteira e trocas defensivas entrosadas em nossos treinos. Planejamos fazer algumas coisas bem criativas com as nossas coberturas em zona. Queremos ser, antes de tudo, disruptivos. Por isso, acho que Jarred vai ser um grande reforço para o nosso sistema”, apontou o ex-arremessador da liga.

Redick, aliás, até treinou algumas de suas ideias para o sistema defensivo quando tiver Vanderbilt disponível. Ele adianta que as perspectivas são bem positivas. “Já testamos algumas ações com Cam [Reddish] fazendo a função de Jarred. Então, imagine quando tivermos o próprio. Um ala alto com os seus recursos é empolgante. Será, certamente, de grande ajuda”, cravou.

Sem treinos

A notícia de que Vanderbilt está fora do começo da temporada passa longe de ser uma surpresa. O jogador não esteve em nenhum dos jogos de pré-temporada do Lakers, o que já era um sinal da gravidade da situação. Mas não para por aí. Redick revelou que, na verdade, o ala não conseguiu participar de nenhum treino inteiro com o restante do elenco. Ou seja, internamente, todos já tinham ideia da indisponibilidade do atleta.

“Jarred está cumprindo o nosso protocolo de recuperação. Então, a princípio, tudo está dentro do calendário. Não existiu nenhum retrocesso no processo. O caminho está bem claro para o seu retorno. Mas é verdade que ele não participou de nenhum dos treinos até agora”, admitiu Redick, no início dessa semana.

