Rui Hachimura alerta Lakers sobre início de temporada: “Brincamos ano passado”

JJ Redick está se esforçando para maximizar suas chances de ganhar. Uma das estratégias do técnico é utilizar a pré-temporada para dar ritmo aos jogadores que acha necessário. Rui Hachimura é um deles e alerta que o Los Angeles Lakers terá um bom início de temporada por conta disso.

Na pré-temporada é comum que técnicos preservem seus principais jogadores para a temporada regular. No entanto, Redick enxerga como uma oportunidade de colocar em prática o que pretende fazer. Em entrevista ao portal Spectrum SportsNet, Hachimura comentou sobre a importância desse período.

“Sim, nós já conversamos sobre isso. Esta temporada será sobre os detalhes”, afirmou Hachimura. “Iremos nos dedicar em cada posse de bola, independente se for na pré-temporada ou o que for. Para nós, isso é um treino. Ainda não tivemos muitos treinos, então isso nos ajuda a entrar em um bom ritmo para entrar na temporada”.

Na última temporada, estávamos meio que brincando nos primeiros 30 ou 40 jogos. Em seguida, nós voltamos e fomos para os playoffs. Mas não acho que conseguiremos fazer isso nesta temporada, então estamos focados em 2024/25 e em jogar como estamos jogando quando começar de verdade”, completou.

Apesar de os times da NBA terem a fase de treinamentos antes da abertura da temporada regular, ela não é tão longa. Desse modo, é importante para um técnico novato como Redick utilizar desse período para conseguir desenvolver uma química com seu elenco. De acordo com Rui Hachimura, o Lakers está se esforçando para estar o mais preparado possível para quando a nova temporada começar.

Até o momento, a equipe jogou três confrontos de pré-temporada e venceu um deles. No entanto, estão colocando em prática as novas estratégias de Redick nos dois lados da quadra.

Hachimura, que é peça importante do Lakers desde 2022/23, começou como titular em todas as partidas da pré-temporada até o momento. Segundo o técnico Redick, está planejando para o ala japonês continuar no quinteto principal ao longo da campanha. Então é necessário que ele ganhe ritmo de jogo agora. Além disso, também já afirmou que o jogador precisará focar em ter um maior volume de bolas de três e rebotes.

