Doc Rivers sai em defesa de Darvin Ham no Lakers: “Não faz sentido”

Após a demissão do Los Angeles Lakers, Darvin Ham ganhou a chance de trabalhar com Doc Rivers no Milwaukee Bucks. Na nova equipe, ele tornou o principal assistente técnico. A decisão, entretanto, surpreendeu principalmente os fãs angelinos, que não esperavam que ele pudesse voltar a trabalhar na NBA. O técnico do time de Wisconsin, por outro lado, defende seu novo companheiro de comissão.

“Tem sido ótimo trabalhar com ele. Ele sabe de coisas que eu não sabia, tem relacionamento com os jogadores. É uma pessoa em quem podemos confiar, o que é muito importante para os atletas. E, mais importante, ele merece”, afirmou Rivers em entrevista recente.

Ainda na entrevista, Doc Rivers ainda contestou a demissão de Darvin Ham pelo Lakers. Segundo ele, o novo colega no Bucks fez um excelente trabalho na antiga franquia da Califórnia. Com ele, afinal, o time conseguiu chegar ás finais do Oeste e conquistar a Copa da NBA. Desse modo, a saída seria injusta para o treinador de Milwaukee.

“Não vou entrar no mérito de tudo o que aconteceu lá, mas ele levou uma equipe às finais do Oeste. Além disso, no ano seguinte, ganhou o torneio de meio de temporada, que dizem ter muito valor. E aí eles o demitiram. Literalmente, não faz sentido, mas acontece. Faz parte do que fazer. Mas Ham é um técnico que deveria estar à beira da quadra”, completou o técnico do Bucks.

Apesar dos elogios de Rivers, as críticas ao estilo de jogo de Ham no Lakers eram frequentes. O treinador, afinal, jamais conseguiu adotar um estilo que conseguisse agradar aos astros LeBron James e Anthony Davis. Fora isso, os coadjuvantes, como D’Angelo Russell e Austin Reaves, se alternavam entre momentos bons e ruins.

Além disso, a comunicação entre os jogadores e Ham não avançou como o esperado. Então, um clima tenso tomou o elenco. No documentário Starting 5, da Netflix, por exemplo, foi possível ver LeBron reclamando das ideias. Como resultado, era comum que o craque buscasse jogadas por conta própria, ignorando às recomendações do técnico.

Os problemas impactaram também nos resultados em quadra. O Lakers, afinal, terminou a última temporada regular com a sétima melhor campanha e precisou novamente passar pelo play-in. Após avançar, caiu para o Denver Nuggets novamente e se despediu de mais uma pós-temporada sem alcançar o título.

