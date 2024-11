Mesmo com vitória do Lakers, Anthony Davis critica atuação: “Inaceitável”

Com grande atuação de Anthony Davis, o Los Angeles Lakers conseguiu uma vitória apertada sobre Toronto Raptors na última sexta-feira (1). No entanto, o craque do time, que terminou com 38 pontos e 12 rebotes, não gostou da atuação. Isso porque a equipe quase permitiu uma recuperação da equipe canadense, que estava 26 pontos atrás do placar.

“Inaceitável”, reclamou Anthony Davis sobre a vitória do Lakers. “Sim, nós vencemos. Com certeza, vamos aceitar essa vitória. É difícil vencer nesta liga. Especialmente fora de casa. Mas estamos longe de onde queremos estar. Com uma grande vantagem assim, permitindo 31 pontos. Acho que foram 31 no segundo e 38 no terceiro.

A cobrança de Davis relembra um velho ditado. “O ataque ganha jogos, a defesa ganha campeonatos”. Com quatro vitórias em seis jogos, a equipe é a quarta colocada na Conferência Oeste. Ainda assim, permitir uma recuperação de uma time em reconstrução chamou atenção. Afinal, mostra um ponto de fraqueza que outros rivais podem aproveitar.

“Se temos algum objetivo ou aspiração de fazer algo nesta temporada, não podemos permitir isso. Conseguimos a vitória com talento. Entretanto, não fizemos o que queríamos na defesa. E eles ficaram muito confortáveis após o intervalo”, concluiu o astro.

O pivô terminou o confronto com 38 pontos e 12 rebotes. Desse modo, ele deu sequência a mais uma grande partida neste início de temporada. Em seis partidas, o craque do Lakers tem médias de 31.8 pontos, 12.2 rebotes, 2.2 tocos e 1.8 roubo. Além disso, seu aproveitamento é de 57.3% nos arremessos.

As boas atuações reforçam também um movimento recente do Lakers. Para a temporada, Davis deixou de dividir o estrelato com LeBron James para assumir o protagonismo. Recentemente, o próprio camisa 23 afirmou que o companheiro é quem deve ser o foco do time nos próximos anos.

“É muito importante que Anthony Davis seja o foco do Lakers todas as noites”, afirmou LeBron. “Sabemos o que ele vai fazer defensivamente. Porém, no ataque temos que encontrá-lo em várias posições na quadra o jogo inteiro. E fizemos isso nesses dois primeiros jogos”, acrescentou.

LeBron reconheceu o auge de Davis ao traçar a sua afirmação. O veterano, afinal, está com 39 anos e caminha para a reta final de sua carreira no Lakers e na NBA. O camisa 3, por outro lado, completou 31 anos e está em sua 13ª temporada na liga. Portanto, se mostrou pronto para assumir o posto de melhor jogador da equipe.

