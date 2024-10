De’Aaron Fox alcança marca histórica do Kings na NBA

Em sua oitava temporada na NBA, De’Aaron Fox vem fazendo história no Sacramento Kings. Recentemente, por exemplo, ele se tornou somente o quinto jogador da franquia a ultrapassar 10 mil pontos na carreira. Ainda mais recente, na vitória diante do Utah Jazz, ele conseguiu 671 roubos de bola, se tornando o segundo com mais steals na história da equipe.

Fox terminou a partida pelo Kings com 19 pontos, seis assistências, cinco rebotes e um roubo de bola. Assim, o suficiente para ele ultrapassar o lendário Mitch Richmond, que conta com 670 roubos de bola em sua carreira por Sacramento. Agora, ele está atrás apenas de Doug Christie, que acumulou 717 em cinco temporadas pela franquia.

Vale lembrar que a marca alcançada por Fox considera apenas a era Sacramento. Ou seja, os anos como Cincinnati Royals e Kansas City Kings não estão sendo considerados na contagem. Se fossem, o armador seria o terceiro na lista. Afinal, o líder histórico é o pivô Sam Lacey, com 950 roubos de bola na história da equipe.

O recorde de Fox, inclusive, é resultado de uma evolução na estatística. Durante toda a sua carreira, ele alcançou bons números em roubos de bola. Porém, temporada 2023/24, evoluiu consideralmente e conseguiu uma média de dois por partida. Assim, terminou a campanha com 150, sendo a maior marca de toda a NBA, ao lado de Shai Gilgeous-Alexander.

10 mil pontos

O número de roubos não é o único destaque de De’Aaron Fox desde que chegou à NBA pelo Kings. Ainda durante a semana, o armador alcançou 10 mil pontos na carreira, ao marcar 24 pontos na vitória diante do Portland Trail Blazers. Desse modo, ele se tornou apenas o quinto na história da franquia a alcançar a marca.

Na história do Kings, os líderes em pontos são: Oscar Robertson (22.009); Jack Twyman (15.840); Mitch Richmond (12.070); e Tiny Archibald (10.894). Por fim, o armador aparece em quinto, ainda com muito potencial para subir outras posições na lista.

“Honestamente, eu esqueci que estava tão perto. Mas, fazer isso em casa e, obviamente, conseguir em uma vitória torna tudo ainda mais especial”, disse Fox após alcançar a marca. “Então, não muitas pessoas conseguem fazer isso, e, claro, a duração média de uma carreira na NBA é de cerca de três anos e meio, literalmente um contrato. Poder estar na liga por tanto tempo e conseguir colocar a bola na cesta tantas vezes, definitivamente é uma bênção”, acrescentou.

Lesão na mão

Enquanto alcança grandes marcas, Fox luta contra uma lesão na mão. Em todos os quatro jogos da temporada, o armador jogou com os dedos da mão esquerda enfaixados. O desconforto, aliás, deve perdurar durante toda a temporada, conforme ele sinalizou em entrevista à rádio do Kings.

“Isso aconteceu no segundo ou terceiro dia do treinamento. Então, a partir de agora, estarei com o dedo enfaixado a temporada inteira. A menos que tenhamos um mês de folga em algum momento, vai ter que ficar assim”, finalizou Fox.

