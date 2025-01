Darius Garland: “Time do Cavaliers não recebe atenção que merece”

O Cleveland Cavaliers faz uma temporada histórica na NBA. Afinal, é só a oitava equipe em quase oito décadas a vencer mais de 30 dos primeiros 35 jogos de uma campanha. Mas, quando se fala de candidatos ao título, isso vira só um detalhe. O foco passa para Boston Celtics e Oklahoma City Thunder, em particular. Para Darius Garland, o cenário é claro: o Cavaliers merece mais respeito como um time competitivo.

“As pessoas não falam o bastante sobre o nosso time, pois não recebemos o crédito que merecemos pela temporada. Temos a melhor campanha da liga desde o primeiro dia de jogos, mas não ganhamos nenhuma atenção em nível nacional. Sei que essa campanha é histórica, mas creio que isso não é mostrado tanto quanto deveria”, acusou o astro, em entrevista à ESPN.

A falta de atenção da mídia começa no status da equipe, mas não para por aí. Ela se estende para o reconhecimento individual dos jogadores. É quase impossível pensar que o astro de um time com esse recorde, por exemplo, não esteja entre os favoritos para ser MVP. No entanto, Donovan Mitchell não está. Garland vê isso como uma das (não a única) injustiças em relação ao elenco.

“É incrível como Donovan não está em alta consideração para o prêmio de MVP. Somos o melhor time da liga, então acho que isso deveria colocá-lo nesse patamar. Mas não é só isso. Evan Mobley deveria receber mais atenção como melhor defensor do ano, bem como Jarrett Allen. E, além disso, deveríamos ter quatro atletas no Jogo das Estrelas”, cobrou o armador de Cleveland.

Prova de força

O Cavaliers deu uma prova de força indiscutível nessa quarta-feira. A equipe venceu o Thunder e, assim, encerrou uma sequência de 15 vitórias seguidas do rival. Ao mesmo tempo, chegou ao seu 11o triunfo consecutivo e abriu vantagem com o melhor recorde da liga. Mitchell crê que o desempenho em quadra foi a melhor resposta a ser dada a quem ainda não confia no time.

“Nós vencemos 31 em 35 jogos, mas as pessoas ainda não creem que estamos entre os candidatos ao título. Isso não importa, pois está evidente que pertencemos a esse nível de competição. Não estamos esperando que a imprensa nos aceite, diga que chegamos lá. A gente sabe que merecemos estar aqui, mas temos que entrar em quadra e provar isso”, afirmou o astro da franquia.

Mitchell, ainda assim, sabe que uma partida não vai alterar um pensamento coletivo de forma instantânea. Por isso, esse não pode ser o foco do elenco. “Eu não acho que esse jogo mude muita coisa. Vencemos, mas as pessoas não vão passar a confiar em nosso time. Então, tudo o que podemos fazer é seguir sendo nós mesmos. E, acima de tudo, focados em nós mesmos. Só nisso”, concluiu.

Diversão

Não é segredo para ninguém que a NBA vive uma crise de audiência na televisão dos EUA. E, para Darius Garland, o Cavaliers poderia ajudar caso o time estivesse mais presente na programação. As pessoas podem ignorar a capacidade competitiva de equipe, mas gostam de ver diversão. Algo que, na visão do titular, Cleveland vai entregar todas as noites.

“Eu acho que não recebemos a atenção devida especialmente pelo estilo de jogo que a gente pratica. Afinal, o nosso basquete é bem divertido e empolgante. Arremessamos muitas bolas de três pontos, mas também são várias enterradas e ponte aéreas com pivôs atléticos. Mais do que isso, jogamos duro nos dois lados da quadra. Então, não tenho dúvidas que merecíamos mais”, finalizou o jovem armador.

