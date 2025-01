JJ Redick: “Para vencer Cavaliers precisa ter jogo perfeito”

O Los Angeles Lakers encerrou uma sequência de duas vitórias ao perder para o Cleveland Cavaliers na terça-feira (31). O revés derrubou a equipe para a sétima colocação do Oeste, fora da zona direta aos playoffs. O técnico JJ Redick, no entanto, não demonstrou chateação com o resultado do jogo contra o Cavaliers.

De acordo com o treinador, o Cavs é um time completo. O ponto forte é o conjunto de arremessos, disciplina e esforço incansável. Não à toa, lidera o Leste, com a melhor campanha da NBA. Desse modo, é necessário ter um “jogo perfeito” para conseguir tirar uma vitória da franquia de Ohio.

“Achei que nossos caras mostraram muito espírito e competiram. Assim, nos deram uma chance no final. No entanto, o Cavs não vai deixar ninguém vencer. Não vai ser derrotado sozinho e acredita muito no que faz. Nós tivemos nossas chances, mas para vencer o Cavaliers, é preciso um jogo perfeito”, avaliou JJ Redick.

Publicidade

A diferença nos três pontos de fato foi sentida. O Cavaliers, por exemplo, acertou 18 das 46 tentativas (39.1%). O Lakers, enquanto isso, somente nove de 35 (25.7%).

O maior volume, porém, não foi a única diferença. A taxa de acerto superior, afinal, se somou ao poder de decisão dos jogadores de Cleveland. No terceiro quarto, por exemplo, o Lakers chegou a ficar somente um ponto atrás. Entretanto, um rebote ofensivo do Cavs permitiu uma cesta de três.

Publicidade

“A partir daí, não conseguimos chegar mais perto”, lamentou Redick. O técnico ainda recordou de um momento similar. “Tivemos um momento bem disputado, onde conseguimos reduzir para dois pontos. Então, eles pediram tempo. Depois disso, Max Strus acertou de três e Darius Garland, mais um”, continuou.

Leia mais!

No fim, Redick ainda analisou os pontos negativos do Lakers. O primeiro deles: a chegada de Shake Milton e Dorian Finney-Smith. Embora reforços importas, os dois ainda estão se entrosando ao elenco. Desse modo, foram limitados a seis e dois pontos. Além disso, deixaram brechas defensivas.

Publicidade

O segundo ponto, por sua vez, foi a dificuldade na armação. Armador titular, Austin Reaves beirou um triplo-duplo, com 35 pontos, dez assistências e nove rebotes. Porém, marcou quatro dos oito erros ofensivos do time na partida.

“Provavelmente, os erros de ataque [foram ruins]. Tivemos cinco nos primeiros cinco ou seis minutos do jogo. Isso dá vida a eles, especialmente em uma noite de back-to-back fora de casa”, finalizou o treinador do Lakers.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA