Lakers fecha contrato com Jake LaRavia

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Los Angeles Lakers acertou contrato com o ala Jake LaRavia, que estava no Sacramento Kings. Ele vai receber US$12 milhões pelos próximos dois anos.

Jake LaRavia chega para substituir o ala Dorian Finney-Smith, que deixou o Lakers pelo Houston Rockets no início da agência livre. Décima nona escolha do Draft de 2022, o jogador iniciou a carreira no Memphis Grizzlies, onde jogou por duas temporadas e meia. Então, na última trade deadline, ele foi em troca para o Kings.

Especialista em defesa, LaRavia obteve médias de 6.9 pontos, 3.9 rebotes, 2.4 assistências, além de 42.3% nos arremessos de perímetro em 2024/25 por Grizzlies e Kings.

“Eu amei Sacramento, mas as minhas opções estão abertas. Não tenho a minha mente focada em um lugar. Isso é um negócio, então já vi vários casos em que as propostas financeiras são difíceis de recusar. É assim que vou entrar na agência livre”, afirmou Jake LaRavia em entrevista ao site HoopsHype, no início deste mês.

Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Denver Nuggets e Orlando Magic, além do próprio Kings, tinham interesse em Jake LaRavia.

O contrato de Jake LaRavia com o Lakers é totalmente garantido. Ala, de 23 anos, era agente livre irrestrito. A equipe de Los Angeles usou parte de sua mid-level para contar com o substituto de Finney-Smith.

A ida de Dorian Finney-Smith do Lakers para Houston pode ter sido provocada pelo GM Rob Pelinka, de Los Angeles. De acordo com o jornalista Anthony Irwin, do site Clutch Points, Pelinka vinha dizendo para as diretorias rivais que o ala teria uma lesão séria no joelho. Então, o clima em Los Angeles ficou ainda mais tenso nos últimos dias.

Isso porque Rich Paul, agente de LeBron James, deu declarações consideradas “estranhas” após o astro manter seu contrato com o Lakers. James estaria insatisfeito com algumas movimentações e iria “observar” a agência livre do time. Como resultado, os rumores de que ele pode sair começaram a crescer. Agora, com LaRavia, a equipe de Los Angeles tenta amenizar o problema.

“A coisa em que mais devo trabalhar nessas férias é o arremesso. Acho que arremessei bem na última temporada, mas creio que sou um chutador de elite. Mas também quero trabalhar em minha defesa porque sinto que esse é o maior benefício que entrego a um time hoje. Quando estou em quadra, eu quero trazer energia e intensidade na defesa. No ataque, espaçar a quadra e fazer boas leituras”, concluiu.

