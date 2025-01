Jaden Ivey sai de maca após lesão e preocupa Pistons

O armador Jaden Ivey sofreu uma grave lesão e será desfalque no Detroit Pistons. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o jogador sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda. Até o momento, a franquia não informou o tempo de ausência pela contusão. Entretanto, por conta da gravidade, ele pode desfalcar o time até o fim da temporada.

A lesão de Jaden Ivey aconteceu na vitória do Pistons sobre o Orlando Magic. No início do último quarto, Cade Cunningham errou um arremesso de três e o armador disputou o rebote com Cole Anthony. O jogador do Orlando Magic, no entanto, escorregou e caiu sobre a perna do adversário.

Após o incidente, Ivey caiu na quadra em sofrimento e agarrou a canela. Em pouco tempo, a equipe médica do Pistons correu para atendê-lo e usou toalhas para bloquear a visão da lesão. Os jogadores dos dois times, enquanto isso, formaram um círculo ao redor do jogador de 22 anos.

O atendimento demorou alguns minutos e o atleta foi retirado de maca, ainda com uma toalha cobrindo sua perna. Então, durante este momento, os demais jogadores em quadra oferecem apoio, em especial Anthony, que ficou abalado pela contusão.

Até o momento da lesão, Ivey tinha 22 pontos e liderava o Pistons. Apesar do triste momento, os jogadores que seguiram em quadra conseguiram garantir a vitória por 105 a 96. Ao final do confronto, o técnico JB Bickerstaff destacou a resiliência do time para levar a vitória para casa.

“Não há pessoa ou companheiro melhor do que Ivey. Então, ninguém se importa mais com isso do que ele. Dou o crédito aos caras por concluírem o trabalho. Mas eles se importam com ele e não queriam decepcioná-lo”, afirmou.

O comportamento, ainda de acordo com o técnico, mostrou o empenho do time este ano.

“No coração deste time, temos tentado ensinar união. Mas se um jogador se machuca, você não quer decepcioná-lo. Então, todos precisam se esforçar mais. Novamente, são as emoções, é o aspecto humano, mas achei que nossos caras fizeram um ótimo trabalho para concluírem a tarefa”, completou.

A lesão põe um triste fim a uma boa temporada de Ivey na NBA. Em seu terceiro ano na liga, ele vinha com médias de 17.6 pontos, 4.1 rebotes e quatro assistências, sendo um ponto positivo do Pistons que briga por uma vaga na pós-temporada do Leste.

