“Nunca vi um jogador como Donovan Mitchell”, elogia técnico do Cavaliers

Donovan Mitchell deu mais uma prova de que é o grande jogador do Cleveland Cavaliers nesse domingo. O craque, afinal, liderou a virada do time para a vitória mais importante da campanha. A equipe venceu o campeão Boston Celtics em casa e, assim, manteve a liderança da conferência Leste. Ele marcou 35 pontos na noite e, depois do jogo, recebeu elogios do técnico Kenny Atkinson.

“Essa é a personalidade de Donovan. É normal que os jogadores se frustrem em uma situação assim, chegando ao último quarto muito atrás no placar. Mas esse cara nunca desanima. Tem uma abordagem mais positiva, aliás, do que a comissão técnica. Ele acalma todos e, assim, ajuda a levantar cada colega. Isso é incrível. Eu nunca vi um jogador como Donovan”, exaltou o treinador.

O Cavaliers chegou ao último quarto perdendo por 12 pontos para o Celtics. Esse foi o “chamado” para Mitchell. Ele marcou 20 pontos no quarto período para liderar a reação dos locais. Converteu três tiros de longa distância seguidos a dois minutos do fim para empatar o jogo em 101 pontos. Em seguida, acertou o arremesso que deu a liderança para os donos da casa.

Publicidade

“Boston começou a ganhar confiança e abrir vantagem no terceiro período. Então, sabia que precisávamos responder. Por isso, eu voltei para o último quarto pedindo a bola. Era a hora de resolver. Os arremessos poderiam não cair, mas era preciso fazer alguma coisa. Fui agressivo, achei os meus espaços e as coisas aconteceram”, contou o candidato ao prêmio de MVP da liga.

Leia mais sobre Donovan Mitchell

Resposta

A vitória sobre o Celtics é importante para o Cavaliers por si só, como um sinal de força. Além disso, era um confronto direto pela liderança do Leste. Mas tem um valor ainda maior pelo momento do time. A equipe vinha de duas (inesperadas) derrotas seguidas para o Atlanta Hawks. Ninguém sabia como o grupo poderia reagir, mas, certamente, uma reação era necessária.

Publicidade

“Esse jogo era um ponto de interrogação, em síntese. Depois das derrotas para Atlanta, não dava para saber o que esperar. E, para ser sincero, parecia que estávamos bem abalados no terceiro quarto. Boston estava bem e, com isso, tudo indicava para baixo. Até a nossa torcida ficou mais quieta. Mas, no fim das contas, a resposta que demos não deixou dúvidas”, disse Atkinson.

O Cavaliers, depois desse domingo, possui 18 vitórias em 21 jogos. No entanto, para Mitchell, o triunfo sobre o Celtics foi o mais icônico da campanha com sobras. “É ótimo aprender com as vitórias, mas nós precisamos tirar as lições dos mais diferentes cenários. Foi o que aconteceu hoje. Estávamos em uma situação difícil e a nossa reação mostra a força desse time”, cravou.

Publicidade

Evolução

Por mais que seja o líder, Donovan Mitchell é só um jogador no elenco do Cavaliers. E ninguém vence sozinho no basquete. O craque acertou arremessos cruciais, mas, ao mesmo tempo, o time cedeu ao Celtics a sete cestas em 22 tiros no último quarto. Por isso, ele creditou a vitória à evolução coletiva da equipe de Ohio.

“Eu acho que, acima de tudo, isso diz muito sobre o crescimento do grupo. Quando cheguei aqui, o elenco era jovem e não estava tão entrosado. Então, a gente ruía em momentos assim. Hoje, poderíamos ter deixado que os erros e o insucesso na defesa acabassem com o nosso moral. Mas é o que digo: nós conhecemos quem somos na adversidade. Eu estou orgulhoso da forma como lutamos”, concluiu o astro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA