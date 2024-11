Donovan Mitchell e Devin Booker são os melhores da semana na NBA

A NBA confirmou nessa segunda-feira (04) que Donovan Mitchell e Devin Booker foram eleitos os melhores jogadores da segunda semana dessa temporada. As escolhas são relativas, respectivamente, às conferências Leste e Oeste. O pontuador do Cleveland Cavaliers recebeu o prêmio pela sexta vez na carreira, enquanto o astro do Phoenix Suns foi premiado pela décima vez.

Mitchell, em primeiro lugar, comandou o Cavaliers a vitórias nos quatro jogos disputados nesse período. O ala-armador anotou 25,3 pontos e 4,3 assistências, ao mesmo tempo em que só cometeu 2,0 desperdícios de bola. Além disso, ele acertou mais de 50% dos seus arremessos de quadra no intervalo. O time de Ohio segue invicto na temporada depois de sete partidas disputadas.

O grande momento da semana do astro, certamente, foi o arremesso da vitória contra o Milwaukee Bucks. Ele garantiu o triunfo pela diferença mínima com uma cesta a menos de um segundo do final. “Essa é uma vitória coletiva, pois cada um fez o seu trabalho. Se Isaac [Okoro] não tivesse mergulhado para pegar o rebote, não teria tido a última posse e feito essa cesta”, ressaltou o ala-armador.

Booker, por sua vez, conduziu o Suns a resultados positivos nos três duelos da semana. O craque obteve médias de 33,7 pontos, 5,7 rebotes e 6,3 assistências por noite. Ele só errou três de 32 lances livres nesses três jogos, ou seja, teve índice de acerto acima de 90%. Todas as vitórias da equipe, ademais, foram por seis pontos de diferença ou menos.

O ala-armador teve o seu ponto alto na última quinta-feira, durante o triunfo sobre o Los Angeles Clippers. Os angelinos chegaram a ter 21 pontos de frente no terceiro quarto, mas o pontuador comandou uma incrível reação. Ele terminou a partida com 40 pontos, enquanto acertou 11 de 18 tiros de quadra.

Outras menções

Além de Donovan Mitchell e Devin Booker, outros oito jogadores foram citados na votação da segunda semana da temporada. A lista é pesada, pois todos os atletas já foram eleitos para All-Star Games.

Os lembrados pelos votantes do Leste foram: Jayson Tatum (Celtica), Nikola Vucevic (Bulls), Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns (Knicks).

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Kyrie Irving (Mavericks), Nikola Jokic (Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) e DeMar DeRozan (Kings).

