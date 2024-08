“Devin Booker pode ser MVP da próxima temporada”, avisa Kevin Garnett

O lendário Kevin Garnett tem sua aposta para MVP na temporada 2024/25: o astro Devin Booker. Em participação no KG Certified, o campeão da NBA em 2008 afirmou que o craque do Phoenix Suns está em bom ritmo após as Olimpíadas de Paris 2024. Portanto, é uma aposta natural para o principal prêmio individual da liga.

“Devin Booker pode ser o MVP na próxima temporada. Você sabe o que quero dizer?”, questionou Kevin Garnett a Paul Pierce. “O Suns tem Bradley Beal e o que é preciso para isso. Da mesma forma, ainda tem Kevin Durant”, seguiu.

Pierce, por outro lado, discordou com ex-companheiro. Segundo ele, as franquias com jogadores mais jovens estão mais qualificadas para a próxima temporada. O Suns, que terminou somente com a sexta melhor campanha, por sua vez, está envelhecendo e não consegue mais competir de igual para igual.

“Eu acho que os times jovens serão um problema para o Suns”, declarou Pierce.

Por fim, Garnett argumentou que a presença de Booker nas Olimpíadas de Paris deve ser uma motivação. Na busca pelo ouro, o ala-armador foi uma peça-chave no time de Steve Kerr e terminou como o terceiro jogador com tempo de quadra. Em 22 minutos por partida, anotou 11.7 pontos, 3.3 assistências e 2.7 rebotes por jogo. Além disso, acertou 51.9% nas bolas do perímetro.

Leia mais sobre Devin Booker!

O empenho pela seleção americada até recebeu créditos extras do técnico Steve Kerr. Após o jogo contra a França, que coroou o ouro olímpico, o treinador elegeu o astro do Phoenix Suns como o MVP da seleção dos EUA na passagem por Paris. Em uma equipe com tantos craques, foi Booker quem se destacou, segundo o comandante. Ou seja, um sinal de que ele pode fazer o mesmo na NBA.

“Antes de encerrar, eu queria dizer algumas palavras para Devin Booker. Esse é, acima de tudo, um jogador de basquete incrível. Eu sei que nenhum de vocês perguntou sobre ele nessa noite, ou talvez até nas Olimpíadas. Mas eu preciso dizer. Ele foi o nosso MVP não reconhecido nesse torneio. Acho que isso diz muito sobre o grupo que reunimos aqui. É só isso que eu queria dizer”, exaltou o treinador.

Por fim, nova temporadas na NBA, Devin Booker se destaca como um dos principais nomes ofensivos na NBA. No período, ele registrou médias de 24.3 pontos, cinco assistências e quatro rebotes. Além disso, tem um aproveitamento de 46.4% nos arremessos totais.

