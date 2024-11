Para ex-jogador da NBA, Donovan Mitchell é favorito por prêmio de MVP

Menos de um mês de campanha, a princípio, não é parâmetro para projetar o prêmio de jogador mais valioso da temporada. Mas a discussão já está aí. A maioria das listas, por enquanto, indica Nikola Jokic como favorito a levar o prêmio mais uma vez. No entanto, Jeff Teague tem outro nome em mente. Para o ex-armador, Donovan Mitchell é o MVP da NBA até agora.

“Donovan tem que ser o favorito ao prêmio de MVP da liga nesse momento. Quem está jogando, antes de tudo, melhor do que esse cara hoje? Cleveland faz um dos melhores inícios de temporada da história. Aliás, acho que falamos pouco do seu nome quando a discussão é os melhores alas-armadores. Ele é muito bom”, elogiou o veterano, em edição do podcast “The Club 520”.

É inegável que Mitchell precisa estar entre os candidatos ao troféu individual. O Cavs, em primeiro lugar, é uma das seis equipes da história a iniciar a temporada com 14 vitórias seguidas. O jogador é a grande referência de Cleveland, mas não possui os números robustos que marcam os premiados recentes. Tem médias atuais de 24,6 pontos, 4,4 rebotes e 4,1 assistências por partida.

Publicidade

Para Teague, mesmo que não seja o MVP, o ala-armador já possui um feito individual importante. Ele forçou a imprensa a dar-lhe o crédito que sempre mereceu, mas nem sempre recebeu. “Não acho que Donovan ganhe a atenção devida de todos. Por isso, esse momento é crucial para colocá-lo no mapa de vez. Agora, você vê as pessoas falando dele na televisão, na ESPN”, explicou.

Leia mais sobre Donovan Mitchell

Comparação

As chances de Donovan Mitchell ser MVP da temporada da NBA, de fato, não é tão grande assim. Pelo menos, por enquanto. Mas a discussão sobre o melhor ala-armador da liga, que Teague levantou, está mais acessível. Há um consenso de que Anthony Edwards é o dono desse posto, mas o comentarista não concorda. Ele vê a comparação com uma clara vantagem para o astro do Cavaliers.

Publicidade

“Embora ninguém comente, Donovan é tão bom jogador quanto Anthony. Aliás, eu acho que é melhor. Afinal, o que Anthony faz melhor do que ele? Eles são pontuadores muito semelhantes, mas Donovan só não fala e se promove tanto. É um atleta com uma base diferente, pois é filho de jogador e está preocupado em fazer o seu trabalho. É só sobre isso”, argumentou o ex-armador do Atlanta Hawks.

Se Mitchell é tão bom assim, então por que ninguém comenta? Teague crê que, para a imprensa, as palavras falam mais alto do que o basquete em quadra. “Eu conheço um pouco do esporte, então vai por mim. Donovan arremessa melhor em todos os níveis, com mais eficiência, e é tão explosivo quanto. As pessoas só gostam mais de Anthony porque ele é mais midiático”, resumiu.

Publicidade

Campeão

É impossível que a torcida do Cavaliers não fique animada com uma sequência tão longa de vitórias. A história da NBA é reescrita a cada vitória do time de Ohio. Mas o objetivo principal da equipe ainda está longe. Dos seis times que iniciaram uma temporada com 13 vitórias seguidas, só um terminou campeão da liga. Por isso, Mitchell sabe que a celebração precisa ser moderada.

“Nós estamos nos holofotes agora, mas é novembro. Vivo dizendo para todos relaxarem aqui, pois não vamos decidir nada hoje. Não faria diferença se tivéssemos perdido umas duas ou três dessas partidas, pois o mais importante é construir bons hábitos regulares. Esses jogos são bons testes, mas ninguém foi ou vai ser campeão depois de 15 jogos”, afirmou o craque.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA