Nick Richards estreia bem e Suns supera Pistons

O Phoenix Suns bateu o Detroit Pistons fora de casa na noite de sábado (18) por 125 a 121, enquanto o pivô Nick Richards fez sua estreia. Richards chegou ao Suns em troca com o Charlotte Hornets durante a última semana e não decepcionou. Apesar de sair do banco de reservas, ele fez 21 pontos e pegou 11 rebotes em 30 minutos de ação. Kevin Durant e Devin Booker foram os cestinhas, por outro lado.

Enquanto Durant somou 36 pontos, sete rebotes e cinco assistências, Booker fechou o jogo com 35 pontos e cinco rebotes. Vale registrar que o MVP de 2014 teve um primeiro tempo apagado, errando muitos arremessos, mas recuperou-se na segunda etapa. Aliás, 21 deles foram apenas no terceiro quarto.

Já o Pistons teve Cade Cunningham como seu principal destaque na pontuação, mas não tanto nos arremessos. Isso porque o armador acertou apenas sete das 26 tentativas. Ele ainda terimou com 20 pontos, 11 assistências e seis rebotes. Enquanto isso, Tobias Harris ajudou com 21 pontos e cinco rebotes.

Apesar de Durant e Booker terem sido os grandes cestinhas, a presença de Nick Richards fez o Suns ter alguém o tempo todo brigando no garrafão contra o Pistons. O time de Phoenix sofreu muito na área pintada por toda a temporada com Jusuf Nurkic e Mason Plumlee. No total, a equipe do Arizona venceu a briga nos rebotes por 50 a 43.

Em 2024/25, o Suns é apenas o 25° no quesito, enquanto o Pistons é o 11°. Ou seja, conseguiu dar equilíbrio em uma função que não vinha funcionando.

Para ter uma ideia do efeito Nick Richards, o Suns tem média de 42 pontos no garrafão na temporada, a pior marca de toda a NBA. Mas contra o Pistons, o time fez 62. Outra estatística importante foi a de pontos de segunda chance. Ou seja, após um rebote ofensivo. Na atual campanha, Phoenix é o 27°, com 11.3. Diante de Detroit, foram 17.

Os rebotes ofensivos do calouro Ryan Dunn e do estreante Nick Richards deram ao Suns mais oportunidades. Mas o que vale ainda mais para o time de Phoenix é que o Pistons é o terceiro que menos permite rebotes totais de adversários.

Foi a quinta vitória do Suns nos últimos seis jogos. A equipe de Phoenix, que chegou a ocupar o segundo lugar no Oeste no início da temporada, sofreu muito com lesões de seus principais jogadores (Bradley Beal, por exemplo, não enfrentou o Pistons). Como resultado, caiu para o 12° quando tinha 16 triunfos em 35 jogos.

Apesar de estar longe de seu melhor momento na temporada, o time subiu de produção e soma 21 vitórias e 20 derrotas.

Enquanto isso, o Pistons volta a ter 50% de aproveitamento: 21 triunfos em 42 jogos.

