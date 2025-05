Jornalista prevê: “Com trocas, será a agência livre mais louca da NBA”

A NBA promete ter um agência livre e um mercado de trocas históricos. Em busca de títulos, diversos astros buscam uma nova equipe a partir da próxima temporada. Entre eles, Giannis Antetokoumpo e Kevin Durant. Além disso, alguns times enxergam na offseason a chance de conseguir a peça que falta para serem campeões, como é o caso de Golden State Warriors e Los Angeles Lakers.

Diante da expectativa, o jornalista Shams Charania, da ESPN, cravou: “Acho que essa será a agência livre mais louca de todas na NBA”.

A projeção de Shams considera os últimos meses na NBA. O prazo de trocas de 2024/25, por exemplo, teve negócios históricos, como a saída de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, Anthony Davis no Dallas Mavericks e Jimmy Butler no Golden State Warriors. Assim, o insider acredita que os times devem manter o comportamento na offseason.

“Acredito que é o momento de maior expectativa que acho que os executivos de times já tiveram em um agência livre. A gente acabou de sair da janela de trocas mais insana de todas. Então, esta offseason pode ser a mais louca de todas mesmo, porque tem tanta paridada na NBA. Está tudo muito nivelado. Então, acho que a chance de ir atrás de reforços e elevar seu time ao nível de título está na cabeça de todo mundo na liga”, disse Shams.

A expectativa com a agência livre é ainda maior pelos nomes que devem estar no mercado de trocas da NBA. Após 12 anos no Milwaukee Bucks, por exemplo, Giannis Antetokounmpo pode buscar um time novo. Isso porque, o grego estaria insatisfeito com as quedas recentes do time nos playoffs. Uma reunião, desse modo, deve definir em breve o futuro dele em Wisconsin.

Outro nome que eleva o nível do mercado de trocas é Kevin Durant. Após dois anos e meio no Phoenix Suns, o camisa 35 deseja um ponto final no Arizona, por conta da campanha ruim em 2024/25. Desse modo, diversos times surgem como candidatos, como Houston Rockets e Dallas Mavericks.

Por fim, como disse Charania, alguns times enxerga na agência livre a chance de elevar o patamar na NBA. Os principais casos são Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Com os astros Stephen Curry e Jimmy Butler e Luka Doncic e LeBron James, respectivamente, as franquias acreditam que estão um pivô titular de conseguir o favoritismo no Oeste.

As movimentações, portanto, começam no fim de junho. A partir do Draft, as equipes podem começar a negociar trocas. Depois do dia 30, por sua vez, começam as negociações com agentes livres, com os negócios sendo oficializados a partir de 6 de julho.

