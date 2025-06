Lakers mira troca por Nic Claxton

Não é segredo para ninguém que o Los Angeles Lakers esteja atrás de uma troca por um pivô confiável, e um dos nomes mais comentados é o de Nic Claxton. De acordo com Matt Moore, do Hardwood Paroxysm, o jogador do Brooklyn Nets interessa ao time angelino. Além disso, Claxton é uma opção que se encaixaria bem com o astro Luka Doncic.

“Vários veículos de comunicação que cobrem o Lakers noticiaram trocas ‘teóricas’ envolvendo Nic Claxton, e isso não é coincidência. Afinal, o pivô do Nets oferece atleticismo e corre bem a quadra. Portanto, ideal para jogar ao lado de Luka. Nets e Lakers já fecharam acordos antes, e por diversas vezes. E Claxton, provavelmente, está pronto para entrar em um time competitivo”, afirmou Moore.

A chegada de Claxton daria um upgrade no garrafão do Lakers. Afinal, ele impactaria o lado ofensivo como um rim runner na transição e um espaçador vertical em situações de pick-and-roll. Em suma, é o tipo de pivô que se dá bem jogando com um criador do nível de Doncic. Além disso, o camisa 33 do Nets é eficiente na proteção do aro.

Os playoffs deste ano mostraram a carência do Lakers na posição 5, o que explica o interesse em uma troca por Nic Claxton. Jaxson Hayes foi o titular em quatro dos cinco jogos da série contra o Minnesota Timberwolves, mas não teve um bom desempenho. Em apenas 31 minutos no confronto, ele alcançou médias de 7,6 pontos e dois rebotes. Ou seja, o camisa 11 iniciava os jogos, mas ficava pouco tempo em quadra. O pivô sequer entrou no jogo da eliminação.

Hayes ganhou uma vaga no quinteto inicial do Lakers após a troca de Anthony Davis. Os concorrentes dele – Christian Koloko, Trey Jemison e Alex Len – pouco jogaram. Nenhum deles deve voltar, pois estão sem contrato e não agradaram.

Portanto, com as fracas atuações nos playoffs, Hayes não deverá seguir no Lakers para 2025/26. O jogador, aliás, será agente livre irrestrito nesta offseason. Ou seja, poderá assinar com qualquer equipe da liga. De acordo com o jornalista Anthony Irwin, do portal Clutch Points, o pivô está frustrado com o pouco envolvimento que teve em 2024/25. Além disso, Hayes acha que Redick não o utilizou da forma certa.

“Eu soube que tem pouca chance de Jaxson voltar, mas ele não gostou de seu papel desaparecer nos playoffs. Enquanto isso, ele acha que perdeu dinheiro quando ficou sem minutos. Pelo lado do Lakers, dizem que Redick perdeu a esperança nele”, revelou Irwin.

Nic Claxton

Hoje, o Lakers não tem nenhum pivô sob contrato e, caso a troca com o Nets saia do papel, Nic Claxton chegaria para ser o dono da posição. Na última offseason, o jogador de 26 anos fechou uma extensão contatual de US$100 milhões, válida até 2028. Na próxima temporada, o jogador vai receber US$26,1 milhões em salários.

Escolha 31 do Draft de 2019, Claxton já disputou 311 jogos na NBA. Em seis temporadas na NBA, ele obteve médias de 10,3 pontos, 7,7 rebotes e 1,7 toco.

Assim, o Lakers teria de abrir mão de algum jogador importante para adquirir um pivô de qualidade. De acordo com o jornalista Bill Simmons, do The Ringer, Austin Reaves é o único ativo de Los Angeles que pode render um titular na posição 5. Assim, por ser uma necessidade imediata do elenco, o analista aponta que não há outra opção se não negociá-lo na offseason.

O detalhe é que Reaves tem contrato garantido (US$13,9 milhões) apenas para a próxima temporada. Afinal, ele tem a opção de deixar o vínculo, na offseason de 2026, para se tornar agente livre e testar o mercado.

