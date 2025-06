Boletim de rumores e trocas da NBA (11/06/2025)

Bem-vindo à edição de 11 de junho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Rockets prioriza renovação de contrato de Steven Adams

Continuidade parece ser a palavra de ordem do Houston Rockets na offseason. O time mostra interesse na extensão prévia do contrato de jovens, enquanto deve renegociar o vínculo com Fred VanVleet. Mas há um caso mais urgente a resolver dentro do elenco. Segundo Kelly Iko, do site The Athletic, a renovação com Steven Adams vai ser a prioridade dos texanos na reabertura do mercado.

A situação do pivô inspira atenção porque terminou os playoffs em alta. Já se especula, como resultado, que vai receber muito interesse de outras franquias. O Los Angeles Lakers, por exemplo, seria um dos possíveis destinos. Adams teve participação bem mais ativa pelo Rockets nos playoffs do que na temporada regular. No mata-mata, o neozelandês anotou 5,7 pontos, 6,6 rebotes e 1,1 toco.

Jazz volta a ouvir propostas de troca por Collin Sexton

O armador Collin Sexton, sem novidades, pode iniciar a próxima temporada em uma nova equipe. Afinal, com a reabertura do mercado da liga, ele vai voltar a ser alvo de rumores. De acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, o Utah Jazz vai retomar os esforços para negociar o atleta. Uma troca, a princípio, já poderia acontecer antes do draft, no fim desse mês.

A tendência é que a transação seja mais possível agora por causa da questão contratual do jogador. Ele está em um vínculo expirante de US$19,1 milhões, então quer dizer um comprometimento menor para interessados. Sexton teve médias de 18,4 pontos e 4,2 assistências, enquanto acertou 40,6% dos arremessos de três pontos na temporada.

Várias equipes acenam com ofertas por Alexander-Walker

Não vai ter jeito: o Minnesota Timberwolves terá forte concorrência dura para manter Nickeil Alexander-Walker. Todos já sabem que a renovação vai ser difícil, pois a folha salarial do time está muito engessada. E, segundo Michael Scotto, do portal HoopsHype, várias equipes já estão prontas para fazerem propostas para o agente livre.

O jornalista apurou que essas ofertas devem englobar o valor inteiro da exceção salarial média das franquias da liga. Ou seja, seriam contratos começando na faixa dos US$14 milhões em salários. Scotto garante que o Orlando Magic é um dos interessados, pois tentou uma troca para adquirir Alexander-Walker na última trade deadline.

Jornalista vê Jaylen Brown como possível alvo do Spurs

O Boston Celtics vai entrar na offseason, antes de tudo, com a missão de reduzir a sua folha salarial. Rumores apontam que o time definiu as possíveis trocas de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis como caminho para isso. Mas e se a equipe tentar uma mudança mais radical? De acordo com Chris Mannix, da revista Sports Illustrated, Jaylen Brown pode instigar o interesse do San Antonio Spurs.

“A equipe em quem ficaria de olho com Jaylen é San Antonio. Certamente, acho que eles querem fazer uma troca por Giannis Antetokounmpo. Mas e se Milwaukee pedir por Stephon Castle na troca? Se for assim, eu não consigo vê-los aceitar. Trazer Giannis, além disso, apressa a janela de títulos demais. Então, nesse caso, Jaylen seria uma ótima alternativa”, contou o jornalista.

Brown tem contrato até 2029 e, como resultado, ainda tem US$236 milhões em salários a receber. O craque de 28 anos registrou médias de 22,2 pontos, 5,8 rebotes e 4,5 assistências na temporada.

Em transição

– O armador Dennis Smith, para começar, participou de um treino fechado de dois dias para o Philadelphia 76ers na semana passada. O evento incluiu vários veteranos, mas não há informações sobre possíveis contratações.

– Davion Mitchell, enquanto isso, está em alta e o Miami Heat não deve ter vida fácil em sua renovação. Especula-se que, assim como Alexander-Walker, o armador possa receber propostas de outros times com a exceção salarial média completa.

– Por sua vez, o veterano Jeff Green já confirmou que prioriza seguir no Rockets para a próxima temporada. Mas, com a perspectiva de jogar mais duas temporadas na NBA, o ala de 38 anos não descarta uma mudança de ares.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 11/06, você lembra de Trey Burke? Pois o ex-armador do Jazz está de malas prontas para Porto Rico e vai atuar pelos Leones de Ponce nos próximos meses.

