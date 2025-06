Cavaliers está ouvindo propostas de troca por Darius Garland

A grande temporada do Cleveland Cavaliers acabou nas semifinais do Leste, deixando a diretoria frustrada pelo resultado. Afinal, após liderar a Conferência desde o início da temporada, o time de Cleveland caiu diante do Indiana Pacers. Agora, o Cavaliers pode começar a mexer em seu elenco, começando pela troca do armador Darius Garland.

De acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o Cavs está ouvindo algumas propostas de troca por Garland. Até então, o time não planejava qualquer tipo de negócio sobre o duas vezes All-Star. Apesar de Garland ter a preferência por ficar em Cleveland, tudo vai depender de como o mercado da NBA vai agir.

“Uma coisa interessante sobre o Cavs há um ano é que teve alguma coisa sobre Darius Garland querer sair em troca”, disse Windhorst. “Aquilo chegou a circular por Cleveland, mas se Donovan Mitchell estendesse o contrato, havia a chance de Darius querer sair. E a mensagem era muito dura por parte de Koby Altman, presidente de operações. Ele apenas disse que não iria trocar”.

No entanto, as coisas podem ter mudado. Agora, não seria mais o desejo de Garland, mas do Cleveland Cavaliers. Isso muda tudo, de acordo com o jornalista. O Cavs não está trocando o armador, mas está ouvindo o que os times querem oferecer por ele.

“Um ano depois, acho que existe a chance de Darius Garland estar disponível para troca no Cavaliers, desde que dentro das circunstâncias certas. Mas não acho que ele queira ir a lugar algum. Acho que ele está muito feliz como as coisas se desenvolveram em Cleveland e ele gosta mesmo de tudo ali, de sua função e seu papel com os colegas”, afirmou.

Segundo Windhorst, o Cavaliers poderia apenas não ouvir qualquer tipo de oferta por Garland. Mas o fato de a direção estar aberta a conversar significa que o astro não tem vaga cativa em Ohio.

“O Cavs não quer acelerar nada, ao menos por enquanto. Quer saber o que tem por aí, pois sabe que se seguir com o mesmo grupo, possui chances reais de brigar pelo título mais uma vez. Mas ouvir ofertas e pensar em uma troca para deixar o time melhor, isso pode acontecer”, concluiu.

Titular nos 75 jogos do Cavaliers em 2024/25, Garland teve médias de 20.6 pontos, 6.7 assistências e 1.2 roubo de bola, além de 40.1% nos arremessos de três. Ele não atuou quatro partidas nos playoffs, sendo duas diante do Pacers, por conta de lesão no dedo do pé.

