Por que a NBA não tem mais a logo na quadra em finais?

Assim que começou a transmissão das finais da NBA, muitos fãs viram que a quadra estava sem algo: o logo. Isso porque a liga teve no piso o adesivo ou com pintura durante décadas e, de repente, sumiu. Desde 2014, a direção adotou a mudança por conta de segurança, pois ficava escorregadia. No entanto, o comissário Adam Silver falou sobre uma eventual volta.

De acordo com Silver, a quadra que os times fazem para a Copa da NBA é um exemplo de como funcionar. Embora seja um método diferente, a liga pode voltar atrás para ter o logo das finais nos póximos anos.

“Talvez, tenha um jeito”, disse Silver, em entrevista coletiva. “Para ser honesto, eu ainda não pensei muito até ver nas redes sociais. É nostálgico, também, de algum modo. E ainda, acho que tem a cultura da mídia, seja com as pessoas vendo ao vivo ou as imagens nas redes sociais. É legal quando você olha nos melhores momentos e aparecem lá o logo do troféu ou alguma outra indicação que se trata de um evento especial. Então, vamos dar uma olhada nisso”.

Para os playoffs ou finais, por exemplo, é diferente do que acontece na Copa da NBA. Segundo Silver, tudo depende de logística.

“No caso da Copa da NBA, claro, nós temos a chance de planejar a quadra para a final”, disse. “Mas os outros desenhos são feitos pelos times. Leva muito mais tempo para que os times criem suas novas quadras”.

Por enquanto, a NBA não vai ter o logo das finais em quadra. Mas Silver garante ser algo que está sendo estudado para o futuro. Talvez, para 2026.

“Uma das razões que nós tiramos o logo da quadra é que, seja por percepção ou realidade, tem um certo receio de que deixe o piso mais escorregadio. Mas isso depende muito de como o piso está. Pode ser algo mais por receio de que os times não deviam estar mudando muitas coisas em uma parte importante do torneio. Então, foi muito por causa disso que nós paramos de usar logo nas quadras”, concluiu Silver.

As finais da NBA de 2025 já começaram. O Indiana Pacers venceu o Oklahoma City Thunder na noite de quinta-feira (5) por 111 a 110 e abriu 1 a 0 na série. O próximo jogo acontece neste domingo (8), a partir de 21h (horário de Brasília).

