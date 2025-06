Valor da troca de Kevin Durant é revelado

Kevin Durant é um dos nomes de maior valor no mercado de troca da NBA. Após dois anos e meio no Phoenix Suns, o astro deve buscar uma nova equipe para tentar seu terceiro título na liga. O time de Arizona, por sua vez, não pretende impedir o desejo do camisa 35, enquanto aguarda propostas pelo MVP de 2014.

O Suns, porém, não deve ter um retorno como o que pagou anos atrás por Durant na NBA. Em 2023, afinal, a equipe enviou Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder, além de quatro escolhas de primeira rodada ao Brooklyn Nets pelo craque. Sem títulos e com o camisa 35 perto dos 37 anos, Kelly Iko, do The Athletic, indicou que Phoenix espera um “valor bem menor” pelo jogador.

“Desde o fim da temporada, o Suns tem reduzido gradualmente o valor pedido por Kevin Durant na NBA. Então, Phoenix está agressivo na busca por: trocar o astro e retomar o controle sobre suas escolhas de Draft. Em especial, a 10ª escolha no Draft deste mês, de acordo com fontes ligadas ao time”, indicou Iko.

O desejo de retomar a escolha do Draft de 2025, assim, abre espaço ao Houston Rockets. Isso porque, o time do Texas é quem detém a pick do Suns após uma troca com Brooklyn Nets no ano passado. No entanto, ainda segundo Iko, a equipe texana “está com receio de desmontar o elenco por um jogador de 36 anos vindo de lesão”.

Caso não consiga a troca com o Rockets, o Suns definiu um outro valor por Kevin Durant na NBA. De acordo com Matt Moore, do ActionNetwork, Phoenix quer um pivô titular para a próxima temporada. Isso porque, não conseguiu encontrar um protetor de aro desde a saída de Deandre Ayton.

“O Suns indicou aos times da NBA que a posição de pivô é prioridade em qualquer conversa envolvendo Durant. Ele pode até continuar no time, mas o maior interesse da franquia é resolver a posição. Afinal, ela tem sido um desastre desde a saída de Ayton para o Portland Trail Blazers”, disse Moore.

Na trade deadline, o Knicks chegou a fazer oferta ao Suns por Kevin Durant. De acordo com Evan Sidery, da Forbes, a proposta deve ter sido OG Anunoby e Mitchell Robinson pelo astro. Durant não quis sair no meio da campanha, mas deve deixar o time nas próximas semanas.

Em meio aos rumores de troca na NBA, Durant vem de boa temporada pelo Suns. Em 62 jogos, o astro teve médias de 26.6 pontos, seis rebotes e 4.2 assistências. Porém, não foi capaz de levar Phoenix aos playoffs em 2024/25.

