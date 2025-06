Tyrese Haliburton faz história nos playoffs da NBA

O Indiana Pacers pode não ser o campeão da NBA, em 2024/25, mas Tyrese Haliburton vem fazendo história nos playoffs. No jogo 1 das finais contra o Oklahoma City Thunder, disputado nessa quinta-feira (5), o armador foi decisivo mais uma vez nesta pós-temporada. Afinal, fez a cesta da vitória no estouro do cronômetro. Desse modo, o Pacers venceu fora de casa por 111 a 110 e reverteu a vantagem do mando de quadra.

Agora, o craque de Indiana tem quatro cestas vencedoras nos últimos cinco segundos (do quarto período ou de uma prorrogação) em uma única pós-temporada. Essa é a melhor marca da história da NBA. Portanto, o que Haliburton vem fazendo nos playoffs de 2025 será lembrado por um bom tempo.

O primeiro game-winner foi no quinto duelo diante do Milwaukee Bucks, na rodada inaugural dos playoffs. Haliburton passou por Giannis Antetokounmpo e fez a bandeja decisiva a um segundo do fim da prorrogação. O detalhe é que o camisa 0 já havia feito os últimos seis pontos do Pacers no minuto final do quarto período. Com a vitória, Indiana eliminou o rival.

Publicidade

Já no jogo 2 contra o Cleveland Cavaliers, Haliburton acertou um step back de três no último segundo para dar o triunfo ao Pacers. Além disso, no primeiro duelo da decisão da Conferência Leste contra o New York Knicks, o armador fez uma cesta no estouro do cronômetro para levar a partida para a prorrogação. O recorde, então, veio na abertura das finais. Assim, com a cesta diante do Thunder, Tyrese Haliburton entrou para a história dos playoffs da NBA.

Leia mais!

Para se ter uma ideia do poder de decisão do craque do Pacers, ele já anotou 33 pontos no clutch time (últimos cinco minutos de um período, quando a diferença no placar é de cinco pontos ou menos).

Publicidade

Além disso, Tyrese Haliburton acertou 13 dos 15 arremessos que tentou para empatar ou virar um jogo nos últimos dois minutos, somente nesta temporada da NBA (fase regular + playoffs). Portanto, um aproveitamento incrível de 87%. Apenas na pós-temporada deste ano, o armador converteu seis dos sete arremessos (86%) para empatar ou assumir a liderança nos últimos 90 segundos do quarto período ou da prorrogação. Algo nunca visto na liga desde 1997, quando essa estatística passou a ser feita.

Nas palavras de Brian Windhorst, analista da ESPN, “Tyrese Haliburton está, sem dúvida, tendo a melhor sequência de arremessos decisivos que já vimos na história da NBA.”

Superestimado?

Antes dos playoffs deste ano, Tyrese Haliburton foi eleito o jogador mais superestimado da NBA. A votação feita pelo portal The Athletic contou com a participação de 158 atletas da liga. O armador do Pacers, assim, recebeu pouco mais de 14% dos votos e ficou com o “prêmio”.

Publicidade

No entanto, o craque de Indiana não ligou para o resultado e se manteve focado na pós-temporada. De acordo com Myles Turner, o companheiro é digno de aplausos. Afinal, Haliburton deu a volta por cima após um começo ruim na fase regular. Para o pivô, a narrativa de superestimado morreu.

“Estou muito orgulhoso de Tyrese Haliburton, de verdade. Quando se trata de uma superestrela, você tem que lidar com tudo que vem junto: os altos e baixos, o bom e o ruim. Desde o começo da temporada, ele foi muito criticado. Tyrese, por outro lado, abaixou a cabeça e trabalhou. Aquela história de superestimado morreu. Não tem muito o que falar agora”, disse Turner.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA