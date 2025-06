Thunder revive drama com derrota na abertura das finais da NBA

O Oklahoma City Thunder sofreu a sua segunda derrota em casa nos playoffs no jogo de abertura das finais da NBA. O time vencia por 15 pontos de vantagem no último quarto e, mesmo assim, permitiu a reação do Indiana Pacers. Foi uma partida nova, mas com um roteiro familiar e traumático. Afinal, no primeiro revés como mandante, a equipe também jogou fora uma grande vantagem nos minutos finais.

“Nós precisamos tirar o chapéu para Indiana, pois acertaram as jogadas nos momentos que mais importava. Aliás, já estão fazendo isso desde o início dos playoffs. É parte da identidade desse time: eles nunca pensam que está perdido. Então, jogam com grande confiança mesmo sob pressão. Provaram isso mais uma vez hoje”, elogiou o técnico de Oklahoma City, Mark Daigneault, após a derrota por 111 a 110.

As circunstâncias dramáticas em que a derrota ocorreu se revelaram, em particular, nos instantes finais. Shai Gilgeous-Alexander teve um arremesso de curta distância a 11 segundos do fim para deixar a diferença em três pontos, mas errou. Então, na decisão, Tyrese Haliburton surgiu mais uma vez. Ele virou a partida para o Pacers em um tiro longo de dois pontos contestado com 0,3 segundo no relógio.

Publicidade

“A forma como se perde não importa porque uma derrota é uma derrota. É claro que o roteiro foi uma droga: arremesso no último segundo que ‘sugou’ a energia do ginásio inteiro. Mas, no fim das contas, é uma derrota. Nós perdemos o primeiro jogo, assim como aconteceu contra o Denver Nuggets. Conseguimos vencer aquela série e queremos fazer o mesmo aqui”, cravou o MVP da temporada.

Leia mais sobre o Oklahoma City Thunder

Persistir

O Thunder, certamente, não é o time que enfrentou mais dificuldades nesta temporada. Ao longo da competição, essa foi só a 19a derrota em 96 jogos disputados. Mas o time teve uma série de sete partidas contra o Nuggets, em que ficou em desvantagem por mais de uma vez. Sobreviver a essa situação deixa Daigneault confiante no poder de recuperação dos seus comandados contra o Pacers.

Publicidade

“Os playoffs te levam ao limite, pois colocam-no contra a parede o tempo inteiro. É um cenário que oferece ricas experiências com as quais pode construir a sua identidade. O mais importante, no entanto, é entender que cada jogo é um jogo. E, se já chegou até aqui, é preciso persistir diante da adversidade para merecer levantar o troféu”, cravou o jovem treinador.

Os dois times só voltam à quadra para a sequência das finais no próximo domingo. Para Daigneault, então, o Thunder tem 72 horas para “limpar a mente” de um jogo em que tudo deu errado na reta final. “A partida mais importante de uma série é a próxima e não importa qual tenha sido o resultado do anterior. Nós gostaríamos de vencer hoje, mas isso foi só o início. Não foi o fim”, concluiu.

Publicidade

Ciência espacial

A derrota no primeiro jogo das finais da NBA passa longe de ser uma sentença de morte para o Thunder. E, aliás, a experiência anterior nesses playoffs traz boas recordações para o torcedor. A equipe respondeu à derrota na abertura da série contra o Nuggets com um atropelo de 43 pontos. É hora do segundo elenco mais jovem da história a disputar a decisão da liga aprender com os seus erros mais uma vez.

“Quem vence é a série não é aquele que ganha o primeiro jogo. É o primeiro a ganhar quatro partidas. Então, a nossa situação é bem clara. Não é ciência espacial. A gente precisa vencer quatro jogos antes que eles vençam mais três para sermos campeões. Perdemos a primeira partida e, por isso, nós sabemos que temos que jogar melhor”, resumiu Gilgeous-Alexander.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA