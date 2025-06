Antes de final, analista já decreta Thunder como campeão da NBA

O Oklahoma City Thunder chegou à final da NBA sem conhecer o seu adversário, mas como favorito a ser campeão. Afinal, não importa quem viesse do Leste, a equipe vai estar mais descansada e tem a vantagem de mando de quadra no duelo. Mas não há vitória antecipada nos esportes. Será mesmo? O analista Stephen A. Smith crê que ninguém pode evitar que o representante do Oeste vença a decisão.

“Oklahoma, certamente, não é um time perfeito. É óbvio que tem algumas falhas. Mas isso não vai impedi-los de ganharem o título. Não importa quem seja o adversário do Leste, pois essa equipe é a elite. Marcam em alto nível, não descansam em nenhuma posse na defesa. E, acima de tudo, o coletivo que possuem é algo muito especial”, elogiou o comentarista da ESPN.

O Thunder, de fato, faz uma temporada histórica. É um dos sete times da liga em todos os tempos a vencer 68 ou mais partidas na temporada regular. Só teve quatro derrotas, em seguida, até o título da conferência. Faz uma campanha perto do irretocável. Smith sabe que há problemas que podem ser explorados em uma decisão, mas “empalidecem” diante de sua grande virtude.

Publicidade

“Essa equipe é um pouco duvidosa nos arremessos de três pontos. Tem só o 13o maior aproveitamento de arremesso de longa distância dos playoffs. É frágil, além disso, nos rebotes. Eles cederam mais pontos por rebotes ofensivos do que anotaram nessa pós-temporada. Mas a defesa é o que os deixa acima de todos os outros”, avaliou a celebridade da televisão dos EUA.

Leia mais sobre o Oklahoma City Thunder

Diferencial

Não há discussão de que Shai Gilgeous-Alexander comandou a campanha até a final e vai ser o protagonista de um Thunder campeão da NBA. O ala-armador, não por acaso, foi eleito MVP da liga. Mas, para Smith, a melhor versão do melhor time do Oeste está ligada a outro jogador. Gilgeous-Alexander é o líder, mas o ala Jalen Williams eleva a equipe a um patamar histórico.

Publicidade

“Oklahoma é um time bem mais forte quando Jalen está embalado. Simples assim. Eles vão vencer no decorrer da partida, mas, quando esse garoto joga o seu basquete, são dominantes. Eu já lhe fiz críticas antes, mas isso porque sei que tem muita habilidade. Esse jovem é especial demais e aumenta o teto desse time”, exaltou o veterano comentarista.

Para Smith, aliás, trata-se de mais do que um patamar histórico. Com Williams em alto nível, dentro da configuração atual dos playoffs, o Thunder não tem mais adversários. “Jalen é um talento incomum e, por isso, pode ser o diferencial dessa equipe. Quando ele está jogando o seu basquete, Oklahoma City simplesmente não pode perder”, cravou.

Publicidade

Incrível

Mas, se teve elogios a Williams, Smith não esqueceu de Gilgeous-Alexander. Depois de um início lento de playoffs, o ala-armador já se recuperou e já tem média de quase 30 pontos na pós-temporada. O comentarista reforçou estar impressionado com a atuação do MVP da liga. Tanto que o compara com um dos melhores alas da NBA em todos os tempos.

“Shai é um jogador de basquete incrível. Diria que ele é a versão moderna e melhorada de George Gervin. Não é um grande arremessador de três pontos, mas faz tudo mais dentro de quadra. Chega ao garrafão o tempo inteiro, quando quer. E é impressionante que seja tão franzino e, mesmo assim, consiga criar separação para os defensores usando o corpo. É incrível”, concluiu o analista.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA