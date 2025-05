“Shai Gilgeous-Alexander é o melhor jogador do Thunder na história”, diz analista

Shai Gilgeous-Alexander é, sem dúvida, o principal jogador do Oklahoma City Thunder na atual campanha da equipe. Afinal, além de ser o MVP, ainda é o líder em minutos e pontos, e parece ser uma espécie de liderança no vestiário. No entanto, para Kendrick Perkins, da ESPN, Shai é não só o principal jogador do atual elenco do Thunder, e sim da história da franquia.

“Ele é o maior Thunder da história. Ele já tem números impressionantes. Por exemplo, três temporadas seguidas com 30 pontos por jogo e arremessando 50% de quadra. Só Michael Jordan tem isso. Agora, ele venceu o MVP. Além disso, ele está indo para a final da NBA, e vai vencer. E vai ser o MVP das finais. Vamos ver esse cara por muitos anos, sendo o melhor jogador de perímetro da liga. Hoje, da forma que ele joga, não dá pra defender ele. E ele é um líder”.

No caso dessa fala, Perkins não se referia ao Seattle SuperSonics, e sim somente ao Thunder, que começou em 2008. Desde então, a franquia teve grandes jogadores, como Kevin Durant e Russell Westbrook. Os dois chegaram a ser MVP pela equipe de Oklahoma, mas falharam em trazer um título.

Pelo Thunder, Durant foi sete vezes All-NBA, quatro vezes cestinha da liga, MVP e ainda sete vezes All-Star. No entanto, o craque só foi para as finais uma vez, em 2012. Além disso, sua saída foi polêmica, ao ir para o Golden State Warriors, que tinha acabado de eliminar Oklahoma nos playoffs. Dessa forma, a torcida com certeza não gostaria de chamá-lo de maior jogador da história da franquia.

Já Westbrook, porém, tem uma relação melhor com os fãs. Afinal, mesmo após a saída de Durant, ele tentou segurar as pontas em Oklahoma. Por lá, teve oito seleções aos times ideais da liga, oito idas ao All-Star Game, dois títulos de cestinha e um prêmio de MVP.

Embora Shai Gilgeous-Alexander não consiga ainda igualar o número dos dois, ele já é um grande jogador da história do Thunder. Aliás, o canadense caminha a passos largos para levar a equipe para sua segunda final na história. Além disso, ainda é novo (26 anos) e tem um grande elenco ao seu redor, o que significa boas campanhas no futuro.

Embora ele possa, hoje, não ser o maior jogador da história, isso pode mudar daqui menos de um mês. Afinal, caso o Thunder vá para as finais e vença, isso solidificaria Shai como o grande jogador da franquia.

