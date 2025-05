NBA: Shai Gilgeous-Alexander abraça papel de vilão no Thunder

Shai Gilgeous-Alexander está perto de levar o Oklahoma City Thunder às finais da NBA. Contra o Minnesota Timberwolves, o atual MVP tem brilhado com grandes atuações e é o principal responsável pela vantagem de 3 a 1 na decisão do Oeste. Assim, o armador virou o alvo dos torcedores da equipe nos duelos no Target Center.

Desde o Jogo 3, Gilgeous-Alexander tem recebido vaias das arquibancadas da arena em Minnesota. Os torcedores do Timberwolves têm vaiado o astro e o acusado de cavar faltas sempre que ele toca na bola durante as finais do Oeste. Os gritos, aliás, aumentavam quando os árbitros marcavam infrações à favor do armador.

De fato, o armador do Thunder tem tido um volume elevado de lances livres nos playoffs da NBA. Desde a primeira rodada, por exemplo, ele cobra 9.5 arremessos do tipo por jogo. Na série contra o Timberwolves, porém, o número subiu para 11.8 tentativas.

Publicidade

Os fãs do Timberwolves, desse modo, acredita que Shai Gilgeous-Alexander força contato em busca de faltas. Em contrapartida, reclamam que os árbitros não adotam o mesmo critério a favor dos jogadores de Minnesota.

Diante disso, Shai Gilgeous-Alexander assumiu o papel de um vilão no Thunder durante os playoffs da NBA. O astro de Oklahoma City, no entanto, afirmou não se importar com as provocações que tem recebido. Após o Jogo 4, aliás, ele garantiu que é algo que o diverte nos jogos contra o Timberwolves.

Publicidade

Leia mais!

“É superdivertido. Não sei se é mais divertido, mas está junto com o sentimento de jogar em casa”, disse o astro do Thunder na NBA. “O ginásio inteiro está contra você, gritando o que quer que seja, falando o que quiserem e seu trabalho é ir lá, jogar basquete e calar todo mundo. Então, sim, com certeza é divertido. Dá um tempero a mais para o jogo”.

Em meio às vaias, portanto, Gilgeous-Alexander tem brilhado pelo Thunder. Na série contra o Timberwolves, afinal, ele tem médias de 30.8 pontos, 8.3 assistências e 4.8 rebotes, sendo o principal cestinha das finais do Oeste.

Publicidade

Por fim, o Jogo 5 entre Thunder e Timberwolves pelos playoffs da NBA acontece nesta quarta-feira (28). De volta ao Paycom Center, Oklahoma City tem a chance de vencer a série e chegar às finais pela primeira vez desde 2012.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA