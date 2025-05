Thunder sofre pior derrota de sua história nos playoffs da NBA

O Oklahoma City Thunder sofreu a pior derrota de sua história nos playoffs da NBA. Na noite desse sábado (24), o líder do Oeste foi superado pelo Minnesota Timberwoles por 143 a 101, no jogo 3 das finais de conferência. Desse modo, uma diferença de 42 pontos que deixou a vantagem do time no duelo em 2 a 1.

Até então, a maior derrota do Thunder em playoffs havia acontecido há 11 anos. Em 21 de maio de 2014, o time de Oklahoma City perdeu o Jogo 2 das finais do Oeste para o San Antonio Spurs por 112 a 77 (35 pontos de diferença). Na época, Kevin Durant e Russell Westbrook ainda estavam no elenco. A série, aliás, terminou com vitória do time texano, que terminou campeão da NBA naquele ano.

A derrota para o Timberwolves ainda garantiu outras marcas negativa ao Thunder. O revés, por exemplo, foi o maior da história sofrido por um time que venceu ao menos 65 jogos na temporada regular. A equipe de Oklahoma City, afinal, venceu 68 partidas e teve a melhor campanha da NBA em 2024/25.

Publicidade

O Thunder, além disso, foi o primeiro time na história da NBA a vencer um jogo por 50 pontos e perder outro por 40 pontos na mesma pós-temporada.

Ainda em relação ao Thunder, é a segunda pior derrota em playoffs na história da NBA para um time cabeça de chave número 1. O recorde, aliás, pertence ao Boston Celtics de 2017, que perdeu por 44 pontos para o Cleveland Cavaliers. Por fim, foi apenas a quarta vez no ano que Shai Gilgeous-Alexander teve menos de 20 pontos, entre playoffs e temporada regular.

Publicidade

Leia mais!

O Timberwolves, enquanto isso, também atingiu marcas expressivas com a vitória nos playoffs da NBA. O triunfo contra o Thunder, por exemplo, representou a segunda maior margem a favor de Minnesota na história da franquia, atrás apenas do duelo contra o Denver Nuggets no ano passado (45 pontos de vantagem).

Além disso, o Timberwolves foi o único time nos playoffs deste ano com mais de 30 assistências e 20 cestas de três pontos no mesmo jogo. É, aliás, o único jogo do tipo na história da franquia. Por fim, foi a quarta maior vitória na história das finais de conferência da NBA.

Publicidade

Thunder e Timberwolves voltam a se enfrentam nesta segunda-feira (26) pelos playoffs da NBA. No Jogo 4 das finais do Oeste, os times entram em quadra a partir das 21h30 (horário de Brasília), em Mineápolis, com transmissão da ESPN e Disney +.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA