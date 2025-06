Tyrese Haliburton faz cesta no fim e Pacers vence Thunder

Incrível! Mais uma vez, o Indiana Pacers virou um jogo no fim. Nesta quinta-feira, no primeiro jogo da série final da NBA, o astro Tyrese Haliburton fez a cesta da vitória do Pacers sobre o Oklahoma City Thunder. O time de Indiana não liderou em momento algum durante a partida, mas o fez em seu último arremesso. Mesmo fora de casa, o Pacers venceu por 111 a 110.

O Thunder teve uma mudança no quinteto titular, com Cason Wallace no lugar de Isaiah Hartenstein, enquanto o Pacers manteve a mesma formação de toda a campanha.

O jogo

No primeiro quarto, o Thunder começou muito forte contra o Pacers, fazendo os sete primeiros pontos do jogo. Mas Indiana começou a reagir e Andrew Nembhard empatou em dez. Os times tinham dificuldades para pontuar, enquanto erravam muitos passes. Shai Gilgeous-Alexander liderava de várias formas os donos da casa. Oklahoma City vencia por 16 a 10 e não aproveitava os turnovers do adversário, mesmo tendo mais arremessos. Assim, Tyrese Haliburton cortou para três. No entanto, Alex Caruso acertou do perímetro para deixar em 19 a 13.

TJ McConnell diminuiu para quatro, mas Isaiah Hartenstein rapidamente aumentou para oito. Na sequência, Shai Gilgeous-Alexander fez mais uma e o Thunder batia o Pacers por 25 a 15. McConnell voltou a fazer por Indiana, mas Hartenstein fez cesta, sofreu falta e acertou lance livre para deixar em 28 a 17.

Os erros de ataque de Indiana impressionavam, pois o time terminou o primeiro quarto com nove. Para ter uma ideia, o Pacers entrou na série final da NBA com 11.9 turnovers nos playoffs, enquanto o Thunder ficou com 11.1. Ainda assim, os anfitriões venciam por 29 a 20, com nove arremessos a mais.

Já no segundo período, o Pacers cortou para seis, enquanto Pascal Siakam tentava fazer a diferença contra o Thunder. Indiana parou de errar passes como antes, mas não aproveitava as poucas chances que tinha. Assim, Oklahoma City abriu 11, maior margem até então.

Indiana pressiona, reage, mas volta a cometer erros

Apesar de toda a vantagem do Thunder no primeiro tempo, o Pacers reagiu com Myles Turner e Tyrese Haliburton. A diferença caiu para quatro após lances livres de Aaron Nesmith e cesta de Pascal Siakam. Mas os erros de ataque voltaram a acontecer. Então, com duas cestas de três de Lu Dort, voltou a ser de dez. Mais turnovers e a diferença foi a 13, após mais uma cesta de Dort.

Shai Gilgeous-Alexander fez de três e deixou o Thunder na frente do Pacers por 57 a 49, placar final do primeiro tempo.

Apesar de o Pacers fazer 18 turnovers e o Thunder ter 18 arremessos a mais, a diferença era de apenas 12 pontos.

Lu Dort voltou para o segundo tempo fazendo as mesmas coisas que no primeiro: muita defesa e arremessos de três. Enquanto isso, os times trocavam cestas. O Pacers conseguia cortar a diferença, mas o Thunder pressionava duas ou três posses a mais e a vantagem voltava a subir com Shai Gilgeous-Alexander ou Dort.

O Pacers cortou uma diferença que chegou aos 14 para seis, após cesta de Pascal Siakam, mas Shai Gilgeous-Alexander colocou o Thunder na frente por 85 a 76 ao fim do terceiro quarto.

Último período

Enquanto Tyrese Haliburton e Shai Gilgeous-Alexander (os dois principais armadores de Pacers e Thunder) estavam no banco, o Thunder aproveitou para voltar a abrir vantagem. Assim, os donos da casa lideravam por 94 a 79, a maior diferença do jogo até então.

O Thunder seguia vencendo com boa margem, mas o Pacers continuava vivo no jogo. Myles Turner fez de três e a diferença caiu para oito. Só que Indiana teve uma sequência de 12 a 2 e a vantagem de Oklahoma City caiu para quatro.

Apesar de todo o esforço do Pacers, o Thunder seguia pontuando com Shai Gilgeous-Alexander. O canadense deixou em 106 a 98, mas Indiana fez duas cestas de três importantes, derrubando a diferença para três. Gilgeous-Alexander ampliou para cinco, enquanto Andrew Nembhard acertou lances livres. Oklahoma City vencia por 110 a 107, quando restava pouco mais de um minuto para o fim. Então, Siakam pegou rebote ofensivo, fez cesta e cortou para um.

Gilgeous-Alexander errou arremesso e a bola foi para Tyrese Haliburton, que virou o jogo, deixando o Pacers na frente por 111 a 110 sobre o Thunder. Restava apenas 0.3 segundo para o fim, mas Oklahoma City errou e Indiana garantiu o triunfo.

(1) Indiana Pacers 111 x 110 Oklahoma City Thunder (0)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 19 10 3 0 1 Tyrese Haliburton 14 10 6 0 1 Obi Toppin 17 5 2 0 0 Myles Turner 15 9 0 0 3 Andrew Nembard 14 4 6 0 0

Três pontos: 18-39 (Toppin: 5-8)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 38 5 3 3 0 Jalen Williams 17 4 6 1 2 Lu Dort 15 4 1 4 2 Alex Caruso 11 6 2 3 2 Isaiah Hartenstein 9 9 0 1 0

Três pontos: 11-30 (Dort: 5-9)

