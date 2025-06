NBA: Thunder tem dominância similar a do Warriors nos playoffs

O Oklahoma City Thunder pode ser a próxima grande dinastia dos playoffs da NBA desde o Golden State Warriors. Com um elenco jovem e um MVP recém-coroado, a equipe acabou de chegar às finais e é a favorita para o duelo diante do Indiana Pacers. Desse modo, pode vencer o primeiro de muitos títulos projetados até o fim da década.

O possível reinado do Thunder, inclusive, traz semelhanças com o Warriors do passado. De acordo com Zach Kram, da ESPN, diversos detalhes que aconteceram com Golden State se repetiram com o Thunder. O primeiro deles: os MVPs de Stephen Curry e Shai Gilgeous-Alexander. Ambos tinham 26 anos no momento da conquista. Da mesma forma, os dois lideraram seus times às finais da NBA.

Mais do que isso, as campanhas de Warriors e Thunder também são similares. Há dez anos, Golden State liderou o Oeste com 67 vitórias e 15 derrotas. Oklahoma City, por sua vez, teve 68 triunfos e perdeu 14.

Kram ainda compara a média de idade dos dois times. Na década passada, o Warriors estabeleceu uma dinastia na NBA justamente por contar com um elenco jovem e profundo. Algo que hoje beneficia o Thunder.

“Até hoje, o Warriors de 2015 é o time campeão mais jovem desde 1980, com idade média, por meio dos minutos nos playoffs, de 26,4 anos. O Thunder, porém, é ainda mais jovem: 24.7 anos”, comparou Kram.

Além das campanhas e os MVPs Curry e Shai, Kram ainda vê semelhanças no resto do elenco. De acordo com ele, Klay Thompson e Draymond Green tinham papéis similares aos que carregam hoje Jalen Williams e Chet Holmgren. Por fim, Alex Caruson traz a mesma experiência que Andre Iguodala garantiu a Golden State há dez anos.

“Thompson tinha 24 anos, era uma estrela e recebeu a primeira seleção para Time do Ano. Jalen Williams, enquanto isso, é um astro e também recebeu a primeira convocação. Green, então com 24 anos, era um defensor híbrido vindo do meio-oeste. Chet Holmgren, por sua vez, é um unicórnio na defesa vindo da mesma região”, argumentou.

Outra semelhança detalhada pela ESPN entre Thunder e Warriors foram as campanhas nos playoffs da NBA. Em 2015, Golden State ‘varreu’ o adversário da primeira rodada, assim como Oklahoma City. Nas finais do Oeste, por sua vez, ambos avançaram após cinco jogos diante de adversários consolidados.

Em meio às similaridades, Kram acredita que é possível para o Thunder repetir o sucesso do Warriors. Mas mais do que isso, aliás, ele acredita que Oklahoma City pode ter uma dinastia de ainda mais sucesso.

“A conexão mais importante entre esses dois times é o que ainda está por vir para o Thunder, como aconteceu há dez anos com o Warriors. Aliás, o Thunder pode ter um futuro ainda melhor, graças a juventude do elenco. Falar em dinastia pode ser prococe, já que Oklahoma City nem ganhou o primeiro título. No entanto, é favorito para isso”, finalizou o jornalista da ESPN.

