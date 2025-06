Lakers e Cavaliers podem fazer troca envolvendo Jarrett Allen

O Los Angeles Lakers deve tentar uma troca por Jarrett Allen na NBA. Após a eliminação nos playoffs, ficou evidente a necessidade de um pivô titular no elenco comandado por JJ Redick. Desse modo, os rumores apontam que o GM Rob Pelinka pode tentar o atleta do Cleveland Cavaliers durante a offseason.

O Lakers mira Allen devido à situação do pivô no Cavaliers. Isso porque, ele foi um dos pontos fracos do quinteto do Cavs durante a pós-temporada. Em especial, pela falta de adequação no garrafão ao lado de Evan Mobley. Além disso, a evolução do ala-pivô, que venceu o Defensor do Ano, também se tornou uma ameaça ao camisa 31

Diante das situações, Greg Swartz, do site Bleacher Report, propôs um nome para o Lakers enviar por Allen: o ala-pivô Dorian Finney-Smith. O jogador é reconhecido por ser bom defensor e arremessador dos três pontos. Ele poderia encaixar ao lado de Mobley, enquanto Los Angeles conseguiria o pivô que precisa.

“Finney-Smith seria um ótimo ala-pivô titular 3-and-D se Jarrett Allen for trocado e o Cavaliers decida usar Evan Mobley como pivô titular em 2025/26″, avaliou Swartz.

O Lakers, porém, não é o único de olho em uma troca por Jarrett Allen. De acordo com diferentes rumores, o Golden State Warriors também pode tentar o pivô do Cavaliers na agência livre. Afinal, como o rival de Los Angeles, o time de San Francisco visa um titular para o garrafão com o objetivo de desafogar Draymond Green.

A ausência de um pivô de ofício foi um problema para o Warriors nos playoffs. Embora Green seja um grande defensor, o garrafão dependeu do camisa 23 e se tornou um ponto fraco na série. Desse modo, uma troca por Allen poderia resolver um problema que Steve Kerr deseja resolver.

“Não quero começar a próxima temporada com Draymond como nosso pivô titular”, disse Kerr. “Acho que é viável para os últimos 30 jogos, como fizemos esse ano. Porém, você percebe o preço que isso cobra dele”.

Em 2024/25, a equipe tentou vários jogadores na posição de pivô. No entanto, Jaxson Hayes ficou no time titular por falta de opção. Após perder seus minutos nos playoffs, ele disse que não quer voltar após a agência livre porque “perdeu muito dinheiro” sem o tempo de quadra que tinha na fase regular. Vale lembrar que o Lakers vetou a troca por Mark Williams pouco depois do fim da trade deadline da NBA.

Por fim, com Lakers e Warriors na disputa, Allen teve médias de 13.5 pontos, 9.7 rebotes e 0.9 toco pelo Cavaliers durante a fase regular passada na NBA.

