Clippers estaria atrás de troca por dois ex-jogadores do Celtics

O Los Angeles Clippers deve buscar dois jogadores ex-Boston Celtics no mercado de troca da NBA. De acordo com Brett Siegel, do ClutchPoints, o time da Califórnia mira os armadores Malcolm Brogdon e Marcus Smart para a temporada 2025/26. Os dois atletas estão atualmente no Washington Wizards.

“O Clippers vai seguir na busca por acidionar jogadores experientes ao elenco. Malcolm Brogdon, assim, parece uma opção realista. Além disso, não ficaria surpreso se o Clippers perguntasse ao Wizards sobre Marcus Smart também”, disse Siegel.

Brogdon encerrou seu contrato com o Wizards na última temporada. Em 2024/25, 12.7 pontos e 4.1 assistências, mas perdeu grande parte da fase regular por conta de lesões. Ainda assim, o ex-Celtics é visto pelo Clippers como um armador que pode adicionar profundidade ao elenco na disputa pelo Oeste.

O Clippers, inclusive, já tentou uma troca por Brogdon no passado. Em 2023, a equipe foi o terceiro time na negociação que levou Kristaps Porzingis ao Celtics. Na época, o armador seria trocado para Los Angeles. Porém, a franquia desistiu por conta dos custos do arcordo na época.

Hoje, o ex-Celtics pode custar menos ao Clippers. A franquia, porém, pode ter que acertar um sign-and-trade com Wizards para conseguir o armador. Ou seja, o time de Washington renova o contrato de Brogdon e, na sequência, troca ele para a franquia de Los Angeles.

Na busca por jogadores veterano, o Clippers pode buscar no Wizards uma troca por outro ex-Celtics. Isso porque, ainda segundo Siegel, a equipe de Los Angeles poderia tentar incluir Marcus Smart no negócio.

Desde que saiu do Celtics em troca para o Memphis Grizzlies, Smart tem enfrentado dificuldades com lesões. No ano passado, por exemplo, esteve em somente 34 jogos. No entanto, se saudável, é um dos melhores defensores da NBA, sendo eleito o Defensor do Ano em 2022, quando ainda estava em Boston.

Por fim, outro nome que o Clippers monitora no mercado de troca é Jrue Holiday. Após a queda do Celtics nos playoffs, o veterano surgiu nos rumores da NBA, uma vez que Boston não gostaria de negociá-lo para aliviar a folha salarial. Desse modo, segundo Brian Robb, do MassLive, o time de Los Angeles seria um dos interessados.

