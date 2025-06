Pacers deve estender contrato com Myles Turner, diz ESPN

Agente livre, Myles Turner não deve passar muito tempo longe do Indiana Pacers, assim que seu contrato acabar. Ao fim da temporada 2024/25, o pivô deve assinar um novo vínculo com o time, de acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN.

Para isso, no entanto, o time de Indiana deve ter uma decisão importante. Isso porque a extensão no contrato de Turner deve fazer com que a equipe ultrapasse o limite das multas pela primeira vez em duas décadas.

“Estamos falando de um jogador (Turner) que lidera o Pacers em tocos nos playoffs em todos os tempos. Além disso, é o jogador que está há mais tempo no time e é certo que ele vai receber um grande aumento salarial. Indiana sabe que não pode perder um jogador assim, mas sabe que para dar a ele um novo acordo, vai entrar na luxury tax (multas) pela primeira vez em 20 anos”, disse Charania.

Aos 29 anos, Turner completou a sua décima campanha com o Indiana Pacers. Ele recebeu US$19.9 milhões em seu último ano, enquanto produziu 15.6 pontos, 6.5 rebotes e 2.0 bloqueios em cerca de 30 minutos por noite.

“A direção quer manter o grupo intacto e dar a eles uma chance não só neste ano, mas nas próximas temporadas. O interesse entre as duas partes é mútuo e Myles Turner vai ganhar um aumento para isso”, afirmou o jornalista.

Myles Turner passou por uma reestruturação em seu contrato com o Pacers em 2022/23, quando recebeu US$35 milhões. Nos últimos dois anos, entretanto, voltou a ficar na casa dos US$19 milhões.

Portanto, um dos campeões de rumores de troca deve assinar uma extensão por longo período. Apesar de ainda não existir uma especulação mais profunda sobre qual será seu novo salário, o jornalista Jovan Buha, do site The Athletic afirmou que Turner quer um contrato em torno de US$30 milhões anuais.

Para a próxima temporada, o teto salarial deve ficar em cerca de US$154.6 milhões, enquanto o primeiro nível de multas seria US$195.9 milhões. Por enquanto, sem Myles Turner, o Pacers já possui US$167.9 milhões. Ou seja, com a previsão de que o pivô vai ganhar US$30 milhões ou mais, Indiana ultrapassaria a marca pela primeira vez em duas décadas.

Turner vem sendo um dos principais jogadores do Pacers, não só ao longo dos anos, mas nos playoffs de 2024/25. Na derrota para o Oklahoma City Thunder, na noite de domingo (8), ele fez 16 pontos e comandava uma reação que jamais aconteceu de fato no jogo.

Pacers e Thunder voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (11), desta vez em Indiana. A série está empatada em 1 a 1.

