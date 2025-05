Warriors e Lakers sonham com contratação de Myles Turner

Chamando atenção nos playoffs da NBA, Myles Turner seria alvo de Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, de acordo com Kevin Pelton, da ESPN. Segundo o jornalista, embora a chegada do pivô seja vista como difícil, ambas as franquias vão se preparar para boas ofertas. Ele será agente livre irrestrito ao final da temporada e poderá assinar com qualquer time.

“O Pacers vai ser cauteloso com o salário de Turner“, disse Pelton. “Indiana vai entrar na agência livre com US$20 milhões de espaço até chegar nos tetos salariais e, com 12 jogadores no elenco, deve bater isso se reassinarem com o pivô. Afinal, ele já fez US$19 milhões na atual temporada e deve querer mais”.

Dessa forma, mesmo que Turner esteja tendo uma grande temporada com o Pacers, que está liderando as finais do Leste, o jogador ainda assim poderia sair. E é com essa esperança que Lakers e Warriors trabalham.

Publicidade

“Os possíveis destinos para Myles Turner, então, são principalmente Warriors e Lakers. Isso porque ambas as equipes precisam de um pivô físico, que consegue defender o aro e ainda arremessar de três pontos”, completou.

Leia mais!

Com Turner sendo um dos principais agentes livres nesta offseason, muitos times poderiam se beneficiar de seu talento. Ainda assim, o papel do pivô em Indiana é visto como indispensável.

Publicidade

“É aqui que a agência livre deste ano realmente deixa a desejar”, disse Pelton. “Turner é o único titular de qualidade que nunca foi All-Star, e ainda está no auge da carreira, aos 29 anos. O papel indispensável que ele tem em um time de Indiana que chegou às duas últimas finais de conferência lhe dá uma enorme vantagem como agente livre irrestrito”.

Pelton também trouxe uma declaração de um olheiro da NBA que fez uma previsão clara de que o Pacers não tem escolha a não ser manter Turner.

“Pelo que vimos nesses playoffs”, disse um olheiro à ESPN, “ele garantiu seu espaço ali. Não há substituto para ele”.

Publicidade

Assim, na pós-temporada, o pivô tem médias de 16.5 pontos, 2.3 tocos e 5.5 rebotes por jogo, arremessando 38.9% para três pontos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA