Shai Gilgeous-Alexander brilha, Thunder vence Pacers e faz 1 a 1

O astro Shai Gilgeous-Alexander comandou o Oklahoma City Thunder na vitória sobre o Indiana Pacers por 123 a 107 na noite de domingo (8), empatando a série final em 1 a 1. Tyrese Haliburton, um dos destaques na primeira partida, só “acordou” no último quarto, mas a diferença era grande demais para tentar uma nova virada.

No primeiro jogo da finais, o Indiana Pacers venceu o Oklahoma City Thunder por 111 a 110. Então, neste domingo, os donos da casa precisavam vencer a todo custo. Afinal, com um placar em 2 a 0 e a série indo para Indiana, seria muito mais difícil a briga pela conquista do título da NBA.

O jogo

Ao contrário do que aconteceu no primeiro embate da série final da NBA, Oklahoma City e Indiana trocaram a liderança quatro vezes nos primeiros três minutos. Além disso, Chet Holmgren, decepção naquele jogo, começou muito mais agressivo, atacando a cesta e dando outras opções para o Thunder diante do Pacers.

Shai Gilgeous-Alexander deixou em 12 a 7 para o Thunder após arremesso de três, mas Andrew Nembhard respondeu na mesma moeda em seguida para o Pacers. Depois, ele mesmo cortou para um.

Alex Caruso deixou o Thunder na frente do Pacers por 16 a 11, mas Bennedict Mathurin fez de três. Isaiah Hartenstein acertou lance livre e, na sequência, Obi Toppin empatou em 17.

Tyrese Haliburton cometeu erro de ataque, mas na próxima posse, fez de três e colocou o Pacers na liderança sobre o Thunder por 20 a 17. No entanto, os donos da casa fizeram nove pontos consecutivos, com sete deles de Chet Holmgren. Assim, o placar estava em 26 a 20.

Segundo quarto

Aaron Wiggins estendeu a sequência dos anfitriões para 11 pontos sem resposta, mas TJ McConnell fez de três para os visitantes. Então, Alex Caruso ampliou a liderança do Thunder para dez, enquanto o Pacers cometia erros de ataque. No entanto, a segunda unidade de Indiana tentava se restabelecer, mas os donos da casa deixaram em 40 a 27, após lances livres de Jalen Williams.

O Thunder fez a diferença subir para 15 após enterrada de Chet Holmgren, enquanto o Pacers estava com formação mais baixa. E ela seguiu, mesmo após pedido de tempo do técnico Rick Carlisle. O time de Oklahoma City ampliou para 18. Wiggins fez subir para 21, enquanto os erros de ataque de Indiana cresciam de forma rápida.

Shai Gilgeous-Alexander aproveitou falha de Andrew Nembhard e, como resultado, o Thunder batia o Pacers por 52 a 29. Mas Indiana reagiu rapidamente com dez pontos consecutivos, cortando para 13.

Pascal Siakam, apagado até então, começou a assumir o ataque e o Pacers tratou de cortar a diferença do Thunder. Mas o time de Oklahoma City brecou a reação.

Ao fim do primeiro tempo, o Thunder vencia o Pacers por 59 a 41.

Então, na volta do intervalo, Myles Turner foi agressivo e o Pacers cortou para 16 do Thunder. Um “monólogo”, pois só ele pontuava para os visitantes. A diferença caiu para 14 quando Turner recebeu as ajudas de Pascal Siakam e Aaron Nesmith. Chegou aos 13, mas foi aos 18 de forma rápida, após cesta de Alex Caruso.

Com Turner no banco, o foco voltou a ser Pascal Siakam, enquanto a diferença do Thunder para o Pacers era de 15. Jalen Williams, em lances livres, ampliou em 81 a 64.

Shai Gilgeous-Alexander, sem fazer muita força, fez seu 27° ponto para deixar o Thunder na frente do Pacers por 87 a 67. Enquanto isso, Aaron Nesmith tentava deixar Indiana vivo. Chet Holmgren, nos lances livres, deixou em 93 a 74.

Último quarto

O Thunder teve várias posses extras com rebotes de ataque, enquanto o Pacers sofria com erros. Os donos da casa cuidavam melhor da bola e arremessavam muito bem de três. A diferença sempre na casa dos 20 pontos, apesar de Tyrese Haliburton começar a pontuar com mais frequência.

Sem grandes problemas, Shai Gilgeous-Alexander comandou a vitória do Thunder sobre o Pacers, garantindo o empate na série final.

(1) Indiana Pacers 107 x 123 Oklahoma City Thunder (1)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 17 3 6 2 2 Pascal Siakam 15 7 4 0 2 Myles Turner 16 4 4 0 0 Aaron Nesmith 14 4 0 0 0 Andrew Nembard 11 4 4 3 0

Três pontos: 14-40 (Nesmith: 4-8)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 34 5 8 4 1 Jalen Williams 19 5 5 1 0 Alex Caruso 20 3 1 0 0 Aaron Wiggins 18 4 1 1 0 Chet Holmgren 15 6 1 0 1

Três pontos: 14-36 (Wiggins: 5-8)

