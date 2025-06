Técnico do Thunder mantém confiança em Chet Holmgren

O Oklahoma City Thunder sofreu uma dura derrota no primeiro jogo das finais da NBA. Em casa, o time chegou ao último quarto vencendo o Indiana Pacers por nove pontos. No entanto, permitiu a reação do adversário e viu Tyrese Haliburton fazer a cesta da vitória nos segundos finais. Após o jogo, o técnico Mark Daigneault, do Thunder, comentou sobre as atuações da equipe, em especial de Chet Holmgren e de Jalen Williams.

Ao lado de Shai-Gilgeous-Alexander, os dois são as principais armas ofensivas do Thunder. Porém, Chet Holmgren e Williams somaram 23 pontos e acertaram só oito dos 28 arremessos durante o jogo. Assim, foram atuações ruins para jogadores do nível deles. O técnico, no entanto, minimizou os números e garantiu confiança nos dois.

“Entregar desempenho nas finais da NBA não faz parte do currículo de jogadores no terceiro ano. Ainda assim, eles se colocaram nessa situação de chegar em uma decisão da NBA, o que é mérito deles”, disse o técnico do Thunder. “Agora que chegaram aqui, precisam seguir fazendo o que fizeram ao longo dos playoffs: entrar em quadra, competir ao máximo e aprender com o que aconteceu”.

Holmgren foi o ponto fraco do quinteto titular do Thunder na derrota. Em 24 minutos na quadra, o pivô marcou apenas seis pontos e acertou duas de nove tentativas de arremesso. Na contramão do que aconteceu ao longo do ano, ele não conseguiu levar vantagem contra o garrafão adversário e ainda perdeu disputas na defesa.

Após o jogo, Chet Holmgren evitou uma análise leve como a do técnico do Thunder. Para o jovem pivô, assim, é preciso melhorar para os próximos jogos, ainda mais pela forma como aconteceu a derrota recente.

“Sinto que eu poderia ter jogado em um ritmo mais lento, concluído melhor algumas jogadas perto da cesta”, disse Chet Holmgren. “Com certeza, dói perder por um ponto. Uma única jogada, uma pequena diferença, poderia ter mudado todo o jogo. Então, isso coloca uma lente de aumento sobre cada detalhe da partida. Todo mundo sentiu que poderia ter feito algo melhor”.

Williams, por sua vez, conseguiu mais espaço no ataque do que Chet Holmgren. Assim, marcou 17 pontos. No entanto, o astro de Oklahoma City teve muitos erros nos arremessos, com seis acertos em 19 tentativas. Ou seja, 31.6%. Desse modo, discordou do técnico Daigneault ao dizer que não pode usar o fato de ser jovem como desculpa.

“Gosto de me enxergar como alguém fora do comum”, disse Williams, após a fala do técnico do Thunder. “Então, eu nunca penso que estou no meu terceiro ano, porque isso abriria espaço para desculpas. Pressão é um privilégio e eu gosto de ser alguém em quem os outros confiam. Então, para mim, não muda muita coisa ter pouco tempo de carreira”.

