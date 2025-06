Finais da NBA: Tyrese Haliburton revela motivo de receber críticas

Dono do arremesso que deu ao Indiana Pacers a vantagem nas finais da NBA, Tyrese Haliburton sabe conviver com as críticas. O armador, no entanto, entende o motivo por ser alvo de tantas reclamações. De acordo com o jogador, seu estilo de jogo é muito diferente do resto da liga, o que causa intrigas.

“Eu acho que é por eu ter um estilo de jogo pouco comum”, disse Tyrese Haliburton. “A forma que eu faço meu arremesso, por exemplo, sempre foi criticado. Mas ainda eu tenho alguns efeitos no jogo, que mostra muito nas estatísticas, também faz parte. Então, como o jogo está hoje, acho que tem muita gente que só vê os números. E as minhas estatísticas no box score não são como eles gostariam que fosse. Eu sei que as críticas não vão parar tão cedo, então faz parte de tudo”.

Haliburton vem fazendo grandes séries nos playoffs da NBA. Apesar de não ter os números que muitos fãs gostariam de ver, ele vem sendo muito eficaz no cuidado com a bola, além dos arremessos de três. Mas mais do que isso, o armador está sendo muito decisivo.

Contra todos os oponentes até aqui nos mata-matas, ele foi responsável por viradas incríveis. Assim como no primeiro jogo das finais da NBA diante do Oklahoma City Thunder, ele o fez sobre Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers e New York Knicks.

O Pacers chegou a estar perdendo por 15 pontos no último quarto do primeiro jogo das finais da NBA, mas o time reagiu e Tyrese Haliburton fez a cesta da vitória. Detalhe: Indiana não liderou em nenhum momento por 47 minutos e 59 segundos de partida. Apenas quando restavam três décimos para o fim, o armador virou o placar.

Ao longo da temporada, Tyrese Haliburton foi eleito o jogador mais superestimado da NBA. Mas suas performances mostraram justamente o contrário, especialmente após a virada do ano.

Desde o dia 1° de janeiro, o Pacers venceu 30 dos 39 jogos com Tyrese Haliburton em quadra na fase regular. Ele teve médias de 19.5 pontos, 9.7 assistências, 1.7 roubo de bola, além de 43.1% de aproveitamento nas bolas de três. E tudo isso com apenas 1.5 erro de ataque.

O time teve problemas no começo da campanha e chegou a ficar em 11° no Leste. Como resultado, Haliburton chegou a questionar o seu próprio jogo.

“Ao longo de todo o ano, foi muito difícil em minha vida emocionalmente. Muito duro. Teve muitas subidas e quedas, muito questionamento sobre mim mesmo”, disse.

No entanto, Haliburton vem provando, em quadra, ser um dos grandes responsáveis pela subida do Pacers até chegar às finais da NBA.

O segundo jogo da série acontece neste domingo, às 21h (horário de Brasília). O Indiana Pacers lidera por 1 a 0.

