Mikal Bridges estende contrato com Knicks

Mikal Bridges acertou a extensão de contrato com o New York Knicks. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala renovou por quatro anos no valor de US$150 milhões. O acordo passa a valer na temporada 2026/27, uma vez que o camisa 25 tem ainda um ano restante do acerto anterior, avaliado em US$24.9 milhões.

Ainda segundo Charania, Mikal Bridges acertou um desconto na extensão. Isso porque, o valor máximo que ele poderia receber do Knickss era de US$156 milhões por quatro anos. No entanto, para ajudar o time a manter flexibilidade no teto salarial, ele abriu mão de cerca de US$ 6 milhões.

Bridges chegou ao Knicks na offseason passada em troca com o Brooklyn Nets. O investimento pelo jogador foi considerável. Afinal, o time de New York enviou cinco escolhas de primeira e uma de segunda rodada, além de Bojan Bogdnovic.

O ala foi um reforço importante para o Knicks nos dois lados da quadra. Além disso, esteve presente nos 82 jogos, sendo o atleta com mais minutos na última temporada da NBA. No primeiro ano pelo time de New York, Mikal Bridges teve médias de 17.6 pontos, 3.7 assistências e 3.2 rebotes.

Na próxima temporada, porém, é provável que Bridges tenha menos minutos pelo Knicks. Isso porque, ele sinalizou que o alto volume de jogo tem causados danos ao corpo. Assim, é provável que Mike Brown, futuro técnico da equipe, poupe mais o jogador.

Ao lado de Jalen Brunson, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges fez parte de um dos quintetos de maior talento da NBA. Porém, a equipe caiu nos playoffs da NBA para o Indiana Pacers, nas semifinais do Leste.

Ao estender o contrato de Mikal Bridges, o Knicks mantém todo o quinteto a longo-prazo. Brunson e Onunoby, por exemplo, tem acordos até 2028/29. Hart e Towns, por sua vez, seguem sob acordo até o final da temporada 2027/28.

O New York Knicks tem uma das folhas de contrato mais caras da NBA. Em 2025/26, o time terá um custo de US$205 milhões para manter o elenco. Desse modo, a quarto maior gasto da liga para a próxima temporada.

