Knicks pode fechar contrato com jogador do Clippers

Agente livre do Los Angeles Clippers, o jogador Amir Coffey pode fechar contrato com o New York Knicks. De acordo com o jornalista Dean Simon, do The Sporting News, o ala poderia chegar para a próxima temporada da NBA.

Continua após a publicidade

Amir Coffey, de 28 anos, passou as suas seis primeiras campanhas na liga como jogador do Clippers. Aliás, em 2024/25, ele teve seus melhores números da carreira ao somar 9.7 pontos, 2.2 rebotes, além de 40.9% nos arremessos de três. No entanto, após a volta de Kawhi Leonard às quadras, Coffey perdeu espaço e teve menos minutos disponíveis.

Então, como o Clippers já conta com 14 atletas sob contrato, as chances de ele seguir no elenco são mínimas. Até porque a direção estaria pensando em voltar a dar oportunidade a Jordan Miller, destaque do time na Summer League. Assim, o Knicks poderia fechar com o jogador para a próxima campanha.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que o time de Nova York fechou com Guerschon Yabusele e Jordan Clarkson na atual agência livre. No entanto, o Knicks possui muito espaço em seu elenco. Até aqui, são 12 jogadores sob contrato. De acordo com as regras da NBA, os times precisam ter 15 com acordos regulares e três two-way. Ou seja, que fazem parte da equipe principal com um número limitado de jogos, além do elenco na G League.

Leia mais

Sem espaço no Clippers, o jogador só chegaria ao Knicks com um contrato mínimo. Afinal, o time já está acima do primeiro nível de multas e não tem mais direito de usar as exceções contratuais da NBA. Aliás, foi com o mínimo que a equipe fechou com Clarkson na agência livre.

Continua após a publicidade

Além de Coffey, o Knicks aparece nos rumores por outro jogador que estava no time de Los Angeles: Ben Simmons. O armador australiano está considerando opções no mercado da NBA, enquanto Boston Celtics e Sacramento Kings teriam interesse.

O Knicks ainda pode fechar as voltas de Landry Shamet e MarJon Beauchamp. Cameron Payne, por outro lado, seria uma opção caso a franquia não consiga acertar com Simmons.

De acordo com rumores, o Knicks ainda estaria de olho em um jogador de garrafão. Precious Achiuwa jogou como pivô reserva enquanto Mitchell Robinson estava fora, mas perdeu minutos de quadra após a volta do atleta. Por enquanto, Ariel Hukporti aparece como a terceira opção para a área pintada.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA