Sem acordo com Nets, Cam Thomas pode sair em troca

O cestinha Cam Thomas segue sem acordo com o Brooklyn Nets, mas pode deixar o time em troca nos próximos dias. Enquanto o ala-armador vem buscando cerca de US$30 milhões anuais para estender com o Nets, outras equipes teriam interesse em uma negociação. De acordo com o jornalista Keith Smith, do site Spotrac, o jogador não vem conversando com a diretoria ao longo da agência livre da NBA.

Cam Thomas, de 23 anos, fez a sua melhor temporada na NBA em 2024/25 ao somar 24.0 pontos, 3.8 assistências, além de 34.9% nas cestas de três. No entanto, fez apenas 25 jogos, após perder 16 na campanha anterior. Ou seja, existe alguma preocupação ao redor da liga sobre sua disponibilidade. Mas mais do que isso, por conta da defesa e de não envolver muito seus colegas.

Não por menos, Thomas recebeu críticas do jornalista Zach Lowe, do The Ringer por ter “estatísticas vazias” no Nets. Ele rebateu, mas não muda muito o fato de ele ter vindo do basquete universitário com média de 1.4 passes decisivos por jogo e não elevar isso na NBA. Enquanto isso, as 3.8 assistências de 2024/25 representam o recorde em sua carreira.

De acordo com Jake Fischer, do site Substack, uma troca pode resolver os problemas do Nets antes do início da próxima campanha. Até aqui, time e jogador não entraram em acordo pela extensão, até porque não estariam conversando.

O fato é que Cam Thomas quer um contrato de US$120 milhões por quatro anos com o Nets, mas a solução pode mesmo ser apenas com uma troca. Apesar de a direção gostar muito do jogador, o time não quer pagar tais valores.

Então, para Thomas sair em troca, teria de ser em sign and trade. Ou seja, assina um novo acordo com o Nets e, depois, vai para outro lugar. Segundo rumores, o jogador poderia virar reforço em alguns times. Entre eles, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies e Chicago Bulls.

Isso porque o Pistons perdeu Tim Hardaway Jr para o Denver Nuggets, Dennis Schroder para o Sacramento Kings e não vai estender com Malik Beasley. Ao menos, por enquanto. Já o Grizzlies, existe a chance de negociar Kentavious Caldwell-Pope, que chegou em troca com o Orlando Magic. Por fim, o Bulls ainda não tem a definição sobre Josh Giddey. Além disso, o time de Chicago pode negociar Coby White e/ou Ayo Dosunmu.

Até aqui, Cam Thomas aguarda uma definição do Nets. Ele ainda quer seguir no time e sabe que nenhuma outra equipe pode dar um contrato mais alto. Apesar de ser agente livre restrito, Thomas só sai se acontecer a troca.

