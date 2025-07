NBA: Cinco jogadores que podem ser dispensados na agência livre

Em poucos dias, a NBA viu quatro jogadores sob contrato sendo dispensados na agência livre. Primeiro, Damian Lillard deixou o Milwaukee Bucks. Depois, foi a vez de Deandre Ayton sair do Portland Trail Blazers. Ainda teve Marcus Smart deixando o Washington Wizards. Por fim, o Phoenix Suns abriu mão do ala-armador Bradley Beal. No entanto, cada um deles saiu por um motivo.

Enquanto Damian Lillard ficaria fora de toda a temporada 2025/26, o Bucks buscava um pivô na agência livre da NBA. Como resultado, o time se livrou do acordo do armador, parcelou o contrato e usou o espaço para fechar com Myles Turner. Dias depois, Lillard assinou com o Blazers, dois anos depois de sua saída.

O caso de Deandre Ayton era mais por não produzir o que o Blazers esperava. Mas mais do que isso, pelo fato de não estar disponível. Afinal, fez 95 dos 164 jogos possíveis pelo time. Ele foi um dos reforços do Los Angeles Lakers na agência livre. Em pouco tempo, o Lakers fez o mesmo ao assinar com Marcus Smart.

Então, foi a vez de Bradley Beal, que estava no Suns nos últimos dois anos. Com um contrato “salgado”, o time o dispensou na agência livre e ele foi para o Los Angeles Clippers.

Em comum, está o fato de os jogadores chegarem em seus novos times da NBA por valores muito menores. Afinal, eles já vão receber salários altos das antigas equipes nos contratos anteriores. Seria uma nova tendência?

Partindo de uma ideia em que a agência livre da NBA vem ficando cada vez mais difícil para times e jogadores, acordos após dispensa podem ser um novo caminho. Assim, listamos sete atletas que podem deixar seus atuais contratos ainda na offseason.

Jerami Grant (Portland Trail Blazers)

Com cerca de US$102 milhões a receber nos próximos três anos, Jerami Grant é um dos principais jogadores que podem deixar o time na agência livre da NBA. Vamos ser sinceros aqui? Ele já não produz mais o mesmo de outros tempos e tem uma certa “alergia” a rebotes. Afinal, são 3.5 de média nas últimas duas campanhas.

Mas o Blazers, com uma tendência em ter jogadores cada vez mais jovens, deve tentar envolver o ala em alguma troca na NBA. Aliás, mais um pouco. O time já vem tentando envolver o ala há algum tempo em negócios, mas ninguém quer. Então, a tendência é a dispensa.

Terry Rozier (Miami Heat)

A situação para o lado de Terry Rozier não é boa, pois está sendo investigado pela NBA e o Heat vem buscando jogadores mais jovens. Em seu último ano de contrato, existe uma chance real de Miami dispensar o ala-armador. Com um expirante de US$26.6 milhões, a equipe pode parcelar o resto do acordo.

Na última campanha da NBA, Rozier perdeu espaço e saiu da rotação para jogadores como Alec Burks e Pelle Larsson. Sequer jogou nos playoffs. Por fim, tem Norman Powell chegando após troca com o Utah Jazz. Então, não se surpreenda caso o Heat o dispense em breve.

Kevin Love (Utah Jazz)

Talvez, você não saiba. Mas Kevin Love ainda está na NBA e foi em troca para o Jazz na agência livre. Aos 36 anos, ele ainda não quer deixar o basquete. Até porque, ele ainda pode render como presença veterana em um elenco da liga.

Love pode servir como um ala-pivô ou pivô em formações baixas, especialmente pelo fato de ter um bom arremesso de três. Na NBA, jogadores assim ainda são muito úteis. Ele tem um expirante de US$4.1 milhões.

Andre Drummond (Philadelphia 76ers)

É fato que Andre Drummond sabe pegar rebotes, especialmente os ofensivos, dando ao seu time segundas chances. Assim que a agência livre da NBA abriu, ele confirmou sua opção no contrato de US$5 milhões para ficar no 76ers. No entanto, seus melhores dias estão no passado.

Drummond começou a perder espaço para o jovem Adem Bona na última campanha da NBA e o Sixers ainda foi atrás de alguns jogadores que podem ganhar espaço no garrafão, como Trendon Watford. Apesar de Watford não ser um pivô de fato, ele vem tendo minutos na posição desde a sua estreia na liga.

Jrue Holiday (Portland Trail Blazers)

Sim, o Blazers de novo. E, se brincar, ainda tem o pivô Robert Williams na fila. Mas o fato é que Jrue Holiday está irritado pela troca para Portland. Só que o armador vem aparecendo em vários rumores nos últimos dias e poderia reforçar algum outro time da NBA na agência livre.

Vai acontecer? Talvez, não. Afinal, Damian Lillard está fora da temporada e Holiday pode ser útil, ao lado de Scoot Henderson. Mas que tem chance disso, tem.

Tendência?

Pode ser só coincidência, mas alguns jogadores relevantes na NBA chegaram em novos times na agência livre assim. O Lakers, por exemplo, teve três contratações, sendo duas delas usando o artifício em Ayton e Smart. Contando com Jake LaRavia, o time terá US$19.2 milhões nos três.

Dos cinco jogadores que citamos aqui, existe a chance real de todos saírem ainda na agência livre. É bom ficar de olho, ainda, em Khris Middleton (Washington Wizards), Jusuf Nurkic (Utah Jazz), Zach Collins (Chicago Bulls), além de Robert Williams.

Com as novas regras da NBA, os jogadores estão cada vez mais “soltos”, apesar de tudo. Basta ter um contrato ruim que eles viram candidatos ao buyout. Assim, eles podem deixar os atuais times e reforçam outros recebendo valores muito menores. Daqueles quatro que falamos no começo, o maior salário é o de Lillard, por US$14.1 milhões no Blazers. Todos os outros vão receber menos de US$10 milhões.

Então, sim. É possível que vire uma tendência na NBA com o atual CBA (Acordo de Trabalho), que é ruim para os times que gastam muito em contratos de jogadores.

