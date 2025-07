Só seis jogadores estão no mesmo time da NBA há dez anos

Com a temporada 2025/26 da NBA a três meses de seu início, apenas seis jogadores seguem no mesmo time há dez anos ou mais. Deles, só um não começou franquia que começou a jogar. No entanto, a metade veio da segunda rodada do Draft, o que é ainda mais impressionante. Mas, no total, eles somam 35 seleções para o All-Star Game e sete prêmios de MVP. Confira a lista:

1. Stephen Curry (16 temporadas)

O astro Stephen Curry, quatro vezes campeão da NBA, já foi duas vezes MVP e uma vez MVP das finais. Dono da maior marca em cestas de três pontos da história da liga, Curry acabou a sua décima sexta campanha pelo Golden State Warriors. Escolha sete do Draft de 209, ele é o maior cestinha do time em todos os tempos, mas por uma diferença para o segundo, que deve passar dos dez mil pontos em sua décima sétima temporada.

Aos 37 anos, Curry jamais vai sair de seu time, a não ser na aposentadoria da NBA. Ele tem contrato até 2026/27.

2. Draymond Green (13 temporadas)

Se Curry está aqui, é normal que Draymond Green esteja. Green foi escolha de segunda rodada no Draft de 2013 (pick 35) e tornou-se um dos jogadores mais importantes na história do time na NBA. Ainda ótimo defensor e nos passes, o ala-pivô segue tendo muitos minutos como pivô, apesar de ter 1,98m.

Aliás, o Golden State Warriors poderia ter três jogadores na lista. Afinal, Klay Thompson jogou 11 temporadas pelo mesmo time, mas foi para o Dallas Mavericks na última campanha.

3. Giannis Antetetokounmpo (12 temporadas)

Os rumores estão em alta, mas Giannis Antetokounmpo segue no Milwaukee Bucks. Apesar de seu time não ser um dos melhores do Leste para a próxima temporada da NBA, ele é um dos dois jogadores que estiveram no título de 2021. Só Bobby Portis e o grego seguem no elenco para a campanha em 2025/26. Ao menos, por enquanto.

A questão é que o duas vezes MVP pode acabar deixando o time na NBA, após 12 temporadas. Afinal, o grupo não é mais o mesmo, o elenco está mais fraco e o Bucks vem de três eliminações consecutivas na primeira rodada dos playoffs. Por fim, ele ainda quer ser campeão mais uma vez antes de se aposentar.

4. Dwight Powell (dez temporadas e meia)

É o “estranho no ninho” da lista dos seis jogadores que atuam no mesmo time da NBA há dez anos ou mais. Escolha 45 do Draft de 2014, Dwight Powell começou a carreira no Boston Celtics, mas foi em troca logo em sua primeira campanha na liga. Então, dos 705 jogos que fez até aqui, nada menos que 700 deles foram pelo Dallas Mavericks. Titular em 254 partidas, o pivô de 34 anos é uma das presenças veteranas do grupo.

Powell vai entrar em seu último ano de contrato com o Mavs, no valor de US$4 milhões. Especula-se que ele fique mais um ano no time e empatar com a lenda da NBA Rolando Blackman. No entanto, ainda muito longe do líder Dirk Nowitzki, que jogou 21 campanhas.

5. Devin Booker (dez temporadas)

É estranho, mas Devin Booker viu de tudo no Phoenix Suns. Ele já foi o jovem que conduzia o time em uma reconstrução na NBA, foi um dos grandes nomes na briga pelo título, mas tudo mudou. Hoje, ele é o “veterano” do grupo, aos 28 anos.

Aliás, o Suns fez várias mudanças na offseason, mudando GM, técnico, trocando Kevin Durant e dispensando Bradley Beal. Não deve brigar por nada na temporada 2025/26 da NBA, mas o time está em ponto de partida, como Booker começou sua carreira. Ele estendeu na agência livre e fica, pelo menos, até 2027/28.

6. Nikola Jokic (dez temporadas)

Então, para concluir a lista dos seis jogadores que seguem no mesmo time na NBA, o três vezes MVP Nikola Jokic. O sérvio já foi campeão com o Denver Nuggets, mas viu a direção se esforçar para contratar bons nomes. Então, deve brigar para ficar entre os primeiros do Oeste.

No entanto, Jokic não vai estender seu contrato na atual agência livre da NBA, o que gerou alguns rumores de que ele possa forçar para receber um outro grande astro em seu time. Especula-se, claro, que seja Luka Doncic. É um rumor leve e distante, mas ele existe.

